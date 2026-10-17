En Ligue des champions, tout va bien pour le VfB Stuttgart. Deux matches, deux victoires. Parmi les 36 équipes de cette immense compétition, il fait partie des neuf qui ont pris le maximum de six points et figure tout en haut du classement. Le Bayern Munich, le Borussia Dortmund ou Manchester City sont, par exemple, moins bien placés que l'équipe de Sebastian Hoeneß.

En Bundesliga, en revanche, rien ne va plus. Le VfB a perdu quatre de ses six matches, dont trois des quatre derniers. Le calendrier, avec notamment des rencontres face au Bayern et au BVB, n'était pas simple, mais Stuttgart n'a rien pris non plus contre le TSG Hoffenheim, ni désormais contre le HSV.

« Bien sûr, c'est dommage, mais nous devons reconnaître que nous ne sommes pas une équipe de premier plan en ce moment », a déclaré l'international Deniz Undav, fidèle à son franc-parler, sur Sky. « Il nous manque beaucoup de ce qui a fait notre force ces deux ou trois dernières années. »

Interrogé sur ce qui manquait à son équipe, le capitaine de Stuttgart a répondu : « Ces dernières années, nous arrivions encore à gagner ce genre de matches et à concrétiser nos occasions. Cette année, nous avons du mal à le faire », a expliqué Undav à propos du match à Hambourg. « Nous baissons aussi de régime, surtout en seconde période. Nous devons vraiment travailler là-dessus pour remonter. Sinon, la saison sera très, très difficile. »

Sept tirs, aucun but : Undav en échec face au HSV

Face à un HSV diminué par les absences, le VfB n'était pas obligé de perdre. Undav, qui attend toujours son premier but en Bundesliga cette saison, a tenté sept tirs et affiché à lui seul un total de 0,61 xG.

« Nous voulions gagner, nous avons eu beaucoup d'occasions, même si elles n'étaient pas énormes. Au bout du compte, nous devons faire match nul, et là, personne n'a rien à redire », a résumé Undav. « À la fin, c'était un match ouvert, avec des attaques de part et d'autre, et nous ne devons pas laisser cela se produire. Mais cela ne sert à rien de ressasser, nous devons maintenant regarder devant nous. »

Ce duel ouvert, le HSV l'a remporté grâce à un but splendide inscrit en fin de match par Miro Muheim. Auteur d'une superbe frappe de loin, il a offert au club hanséatique une troisième victoire consécutive après un début de saison catastrophique, marqué par trois défaites et un bilan de 0 but marqué pour 12 encaissés.

Qu'a fait de travers le VfB Stuttgart sur le but encaissé ?

Comme le capitaine Undav et le directeur sportif Fabian Wohlgemuth, l'entraîneur du VfB Sebastian Hoeneß a jugé la défaite « très amère, parce qu'une bonne partie de notre plan a fonctionné, si je regarde la première mi-temps. Nous n'avons pas concédé de grosses occasions au HSV. De notre côté, nous avons eu assez de possibilités pour prendre l'avantage. Mais notre manque d'efficacité devant le but a été un facteur important cette fois-ci. »

Sur le but encaissé, son équipe doit « toutefois faire son autocritique », a estimé l'entraîneur de 44 ans, « parce que nous n'arrêtons pas la contre-attaque qui conduit au 0-1 ».

Hoeneß n'a pas voulu entrer dans le détail du prochain match ni du prochain adversaire. Il a seulement indiqué que ce serait « une expérience formidable » et que son équipe serait « prête ».

Sans surprise, le VfB attend le prochain match avec impatience. Ce sera en Ligue des champions, avec la venue de l'Atlético de Madrid dans le Ländle. Cet automne, Stuttgart réussit en Ligue des champions. En championnat, en revanche, impossible de nier la crise.



