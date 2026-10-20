Ce n'est pas par hasard qu'est venu l'éloge de Hansi Flick à l'égard d'Abde Ezzalzouli, la star du Real Betis, avant la confrontation entre le club andalou et le Barça, l'entraîneur allemand ayant manifesté son admiration pour les qualités de l'ailier marocain, qui continue de briller et de faire grimper sa valeur marchande, dans un contexte d'interrogations quant à un éventuel regain d'intérêt pour son recrutement à l'avenir.

Selon le quotidien espagnol « Sport », Hansi Flick ne lance pas de grands éloges sans réfléchir, mais choisit avec soin ce qu'il dit, la personne dont il parle et la manière dont il exprime son opinion.

C'est pourquoi le fait qu'il ait mis en lumière Abde Ezzalzouli lors de la conférence de presse qui a précédé la confrontation entre le Real Betis et le Barça revêt une signification plus profonde, bien que la question lui ait été posée précisément à propos du joueur, Flick ayant l'habitude de se montrer plus réservé et distant lorsqu'il évoque des joueurs n'appartenant pas à son équipe.

Flick a déclaré à propos d'Ezzalzouli : « Ce que je vois de lui suscite mon admiration. C'est un joueur formidable, j'aime sa manière de jouer au football, la confiance qu'il a en lui dans les duels individuels et sa capacité à évoluer dans le dernier tiers du terrain. »

Les propos de Flick n'étaient pas une simple politesse passagère ni une réponse pour éluder la question, car l'ailier marocain bénéficie de l'admiration de l'entraîneur allemand depuis longtemps.

Ezzalzouli figurait sur la liste des cibles du Barça lors des dernières périodes de transferts estivaux, en tant qu'option alternative pour renforcer le poste d'ailier. Les choses sont même allées jusqu'à des discussions et des prises de renseignements au sujet d'un possible recrutement, mais cela n'a pas dépassé ce stade.

Le Barça conserve encore 20 % de la valeur de toute future vente d'Ezzalzouli.

Lorsque le joueur marocain a rejoint le Real Betis en 2023, les deux parties s'étaient entendues pour que le club catalan touche 50 % de la valeur de sa revente, mais le transfert de Vitor Roque à Palmeiras a modifié les termes de l'accord.

Comme le Real Betis devait donner son accord au transfert de Vitor Roque, étant donné la présence du joueur brésilien au sein du club andalou sous forme de prêt, il a été convenu que le Barça renonce à 30 % des 50 % qu'il détenait sur la valeur de la future vente d'Ezzalzouli.

En fin de compte, cette démarche s'est révélée très payante pour le club andalou, la valeur marchande de l'ailier marocain ayant continué d'augmenter pour atteindre aujourd'hui 40 millions d'euros.

Et si le joueur maintient son niveau actuel, sa valeur pourrait grimper davantage à l'approche du prochain mercato estival.

Ezzalzouli a livré la meilleure prestation parmi les joueurs de son équipe face au Barça, après avoir fait preuve de qualités remarquables en matière de vitesse, de percussion, de puissance et de finition.

Il ne s'est pas contenté d'inscrire le troisième but du Real Betis, réduisant l'écart à 2-3, à l'issue d'une contre-attaque rapide qu'il a parfaitement conclue dans les filets de Joan García, mais il a aussi constitué une source de gêne constante pour le Français Jules Koundé sur le flanc gauche, le défenseur français ayant rencontré de grandes difficultés pour tenter d'arrêter l'ailier international marocain.

Ezzalzouli possède actuellement une vitesse de démarrage et une capacité à conduire le ballon qui comptent parmi les meilleures à l'échelle européenne.

Il est également devenu un élément indispensable du onze de Manuel Pellegrini au Real Betis, et son éclat ne s'est pas limité aux compétitions nationales : il a continué de s'imposer également en Ligue des champions, après avoir inscrit l'un des plus beaux buts de la journée face à Porto.

L'avenir reste ouvert à de nombreuses possibilités, mais l'intérêt antérieur de Flick pour Ezzalzouli indique que l'entraîneur allemand a décelé un potentiel particulier chez le joueur.

Et même si le Barça dispose d'options au poste d'ailier, comme Karim Adeyemi et Anthony Gordon, cela n'empêche pas Flick d'exprimer son admiration pour le joueur marocain, et leurs chemins pourraient se recroiser à un stade ultérieur.



