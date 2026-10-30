Après une crise controversée qui a menacé la stabilité de sa relation avec la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo semble désormais sur le point de faire son retour dans les rangs du « Brésil de l'Europe », après que l'entraîneur Jorge Jesus a pris une décision déterminante concernant la participation du capitaine d'Al-Nassr lors de la prochaine trêve internationale de novembre.

Le club saoudien d'Al-Nassr a reçu une lettre officielle de la Fédération portugaise de football, lui demandant de convoquer Ronaldo et son coéquipier João Félix afin de rejoindre les rangs de l'équipe première, en vue de disputer deux rencontres importantes face au Danemark et au pays de Galles dans le cadre de la Ligue des nations.

Le journal saoudien « Arriyadhia » a indiqué que la Fédération portugaise avait adressé une demande officielle à la direction d'Al-Nassr pour convoquer le duo, en prévision de son intégration au prochain rassemblement, ce qui renforce les probabilités d'un retour de Ronaldo en sélection après la crise qui l'avait vu quitter le rassemblement, furieux, en septembre dernier.

La sélection portugaise se prépare à affronter le Danemark le 14 novembre dans la ville de Braga, avant de se rendre au pays de Galles trois jours plus tard, lors de la dernière journée des rencontres du groupe 4 de la Ligue des nations.

La Fédération portugaise de football avait annoncé la semaine dernière la suspension de Cristiano Ronaldo pour une durée de 30 jours, à la suite de son départ du rassemblement de la sélection le 30 septembre dernier. La sanction a toutefois été comptabilisée avec effet rétroactif à partir de la date de l'incident, ce qui signifie que la période de suspension prendra fin avant le début de la trêve internationale de novembre.

Ainsi, le capitaine de la sélection portugaise est devenu éligible à un retour en sélection internationale, une fois tournée la page de la sanction disciplinaire. Tous les regards restent donc tournés vers la nature de sa relation avec le staff technique et vers sa capacité à surmonter le différend qui a soulevé de nombreuses interrogations sur son avenir avec la sélection.

Dans un long communiqué publié le 7 octobre, Ronaldo, âgé de 41 ans, a présenté ses excuses aux supporters portugais et à ses coéquipiers pour le comportement dont il a fait preuve, dans une tentative de contenir les répercussions de la crise. Le joueur a également révélé la fin de sa relation avec l'entraîneur Jorge Jesus, un développement qui a ajouté davantage de flou à la situation, notamment au regard des différends qui ont entouré sa participation et son rôle au sein de la sélection au cours de la dernière période.

Les origines de la crise remontent à un désaccord concernant le rôle de Ronaldo lors de la rencontre entre le Portugal et la Norvège, qui s'est soldée par une victoire de la sélection portugaise sur le score de 2-1. Selon les détails de l'incident, le capitaine d'Al-Nassr a reproché à son entraîneur d'être revenu sur une promesse liée à son maintien sur le banc des remplaçants, ainsi que de ne pas avoir respecté la formule sur laquelle ils s'étaient mis d'accord pour contenir le différend, lors d'une conférence de presse précédant la rencontre face au Danemark, que la sélection portugaise a remportée 4-2.

Mais les choses ne se sont pas arrêtées aux limites du désaccord technique, puisque Ronaldo a pris la décision surprenante de quitter le rassemblement de la sélection dans la capitale danoise, Copenhague, à l'issue de la conférence de presse, un geste qui a suscité une large controverse au sein des milieux sportifs portugais. L'incident s'est transformé en une véritable crise concernant l'avenir du capitaine de la sélection, d'autant plus avec la multiplication des interrogations sur sa relation avec le staff technique et sur la possibilité de l'écarter des plans lors des prochaines échéances internationales.

Et aujourd'hui, avec l'arrivée de la lettre officielle de convocation au club d'Al-Nassr, il semble que la voie soit désormais ouverte à un retour de Ronaldo en sélection portugaise en novembre. Mais la question la plus importante demeure : son retour signifie-t-il la fin définitive des différends, ou la crise cache-t-elle encore d'autres chapitres ?