Pas de Venezia, Füllkrug retourne au Werder Brême

Niclas Füllkrug rebondit au Werder Brême. Pour l’attaquant allemand né en 1993, qui reste sur un prêt décevant à l’AC Milan lors de la deuxième partie de la saison dernière, il s’agit d’un retour dans l’équipe qui l’a lancé en Bundesliga.





PAS DE VENISE - À West Ham depuis août 2024 - qui l’a recruté au Borussia Dortmund pour un montant total de 30 millions d’euros -, il a rejoint la Serie A en janvier dernier sous le maillot de l’AC Milan (prêt gratuit avec option d’achat fixée à 5 millions d’euros). À la fin du championnat, retour à Londres, mais seulement de façon temporaire : à partir d’aujourd’hui commence sa troisième aventure sous le maillot du Werder Brême, après ses débuts et son passage de 2019 à 2023. Pas de Venise donc pour l’Allemand.