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Arsenal et Manchester City ont fait match nul 2-2 dimanche à l'Emirates Stadium, au terme d'une rencontre haletante marquée par plusieurs décisions arbitrales contestées. Après l'égalisation tardive de Jurrien Timber, Arsenal a dû attendre le verdict de la VAR sur deux actions majeures qui auraient pu faire basculer la course au titre de Premier League en faveur de City.

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Du suspense à l'Emirates

Le dernier épisode de la rivalité grandissante entre Arsenal et Manchester City a tenu ses promesses. Le match s'est achevé sur un 2-2 mouvementé, laissant aux deux équipes le sentiment qu'elles auraient pu obtenir davantage. Erling Haaland a ouvert le score pour les visiteurs à la 34e minute, mais Arsenal a rapidement répliqué par Kai Havertz, six minutes plus tard.

La persévérance d'Arsenal a fini par payer à la 83e minute, lorsque Timber a marqué sur coup de pied arrêté. Un but qui constitue un cap pour l'équipe de Mikel Arteta, désormais auteure de 51 buts sur corner depuis le début de la saison 2023-2024, plus que tout autre club des cinq grands championnats européens. Les célébrations ont toutefois été brièvement interrompues : Gianluigi Donnarumma et ses coéquipiers de City ont entouré l'arbitre John Brooks, estimant que Gabriel Magalhaes avait irrégulièrement gêné le gardien italien alors que le ballon était envoyé en cloche vers le second poteau.

L'égalisation de Timber validée après examen

La VAR a examiné l'égalisation sous tous les angles, à la recherche d'une faute sur Donnarumma ou d'une éventuelle main de Timber. Les ralentis ont montré que le ballon avait touché la hanche de Timber avant de franchir la ligne, même si City soutenait qu'il avait effleuré son bras. Après examen, la VAR a vérifié et confirmé la décision de l'arbitre d'accorder le but à Arsenal, faute de preuve concluante d'une infraction justifiant de revenir sur la décision prise sur le terrain.

La transcription officielle des échanges de la VAR, publiée après l'incident, a éclairci le processus de décision. L'arbitre chargé de la VAR a déclaré : « John, nous confirmons la décision prise sur le terrain d'accorder le but, la vérification est terminée. Rien ne prouve de façon certaine que le ballon touche la main droite de Timber. Nous avons vérifié tous les angles de caméra disponibles. Aucune preuve certaine. Le but est confirmé. » Malgré cette explication, le banc de City est resté furieux, estimant que la gêne causée par Gabriel dans la surface de but aurait dû être sanctionnée d'une faute. L'égalisation a néanmoins été validée, ouvrant la voie à une fin de match chaotique.

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Une main contestée en fin de match

Alors que le match touchait à sa fin, une nouvelle polémique a éclaté à la 97e minute, au moment où Manchester City cherchait le but de la victoire. Une tête de Josko Gvardiol a semblé heurter les mains de l'attaquant d'Arsenal Viktor Gyokeres dans la surface de réparation. Les joueurs de City ont immédiatement entouré l'arbitre, persuadés d'avoir obtenu un penalty tardif pour gagner le match. Mais, une nouvelle fois, la technologie a donné raison à l'équipe à domicile.

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La décision a aussitôt suscité le débat parmi les spécialistes et les consultants, beaucoup estimant que le champion de Premier League avait été privé d'une occasion manifeste de prendre les trois points. Le correspondant principal Ben Jacobs a souligné que Manchester City pouvait s'estimer particulièrement lésé après que les mains de Gyokeres ont bloqué la tête de Gvardiol. Dans le camp de City, on considérait avoir été victime d'une « terrible décision », tandis qu'Arsenal était perçu comme s'en étant « bien sorti » dans un match aux enjeux aussi importants.

Les conséquences pour la course au titre

Ce résultat laisse la course au titre de Premier League très serrée, mais l'attention reste surtout portée sur la cohérence des décisions de la VAR. Si Arsenal a fait preuve de caractère en revenant deux fois au score, les interrogations persistantes sur les règles relatives aux mains domineront sans doute les analyses d'après-match. Pour Mikel Arteta, ce résultat permet à son équipe de conserver son élan, même si elle a bénéficié de décisions prises à la marge dans les derniers instants d'un grand match à l'Emirates.

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Enzo Maresca, de son côté, devra remobiliser ses joueurs après les avoir vus passer à quelques minutes d'une victoire marquante à l'extérieur. Ce match nul maintient un écart minime entre les deux poids lourds à l'approche des fêtes de fin d'année.