L'Anglais peut suivre sa propre voie, comme il l'a illustré avant le classique du football allemand face au Borussia Dortmund (samedi, 18 h 30/Sky) par une comparaison insolite avec le monde animal.

« Vince nous a dit très clairement qu'il ne voulait pas que ses entraîneurs adjoints soient des mini-Vince et que tout le monde fasse constamment exactement la même chose », a déclaré Danks, avant d'ajouter : « Nous sommes donc tous différents, mais nous nous complétons. L'analogie que j'utilise pour le staff technique, c'est celle du zèbre et de l'autruche. »

Pardon ? « Le zèbre et l'autruche, a expliqué Danks, vivent ensemble dans la savane et entretiennent une relation réciproque : le zèbre a une très bonne ouïe et un très bon odorat, mais sa vue n'est pas aussi bonne. Donc, s'il sent ou entend quelque chose, il se met à courir et l'autruche le suit. » Cela fonctionnerait aussi dans l'autre sens : « L'autruche a de très grands yeux et une vue incroyablement bonne. Donc, si elle voit quelque chose et se met à courir, le zèbre la suit. »

Appliqué au football, cela signifie : « Nous devons être des zèbres et des autruches. Nous ne pouvons pas tous avoir la même opinion ni voir les choses de la même façon. Nous devons envisager les choses sous des angles un peu différents. » C'est ce qu'il essaie de mettre en pratique avec le staff technique. « À chaque séance, l'un de nous travaille sur le jeu offensif, un autre sur la défense, l'un avec les milieux de terrain, un autre avec les attaquants, selon ce qui est prévu. Nous avons ainsi des perspectives différentes. »

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Ces perspectives, a conclu Danks au terme de sa comparaison animale, finissent par se rejoindre et débouchent sur des solutions communes. « Vince s'intègre à cet ensemble avec son style de management et son expérience d'ancien professionnel, et nous apporte des perspectives précieuses. » Mais une autruche ne peut pas se passer d'un zèbre, ni un zèbre d'une autruche.