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Dayot Upamecano s’est exprimé face aux spéculations persistantes sur son avenir. Le défenseur n’a toutefois pas clairement affirmé vouloir rester au Bayern Munich.

Lors d’une conférence de presse de l’équipe de France, le défenseur central du club le plus titré d’Allemagne a été interrogé sur la récente rumeur selon laquelle le Paris Saint-Germain serait très intéressé par son recrutement.

Upamecano n’a toutefois pas souhaité se prononcer concrètement : « Je suis en Allemagne depuis un moment déjà. Je continue de progresser. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve, mais pour l’instant, je me sens très bien dans mon club », a-t-il expliqué.

Le média français Foot Mercato avait auparavant rapporté que le club de la capitale française avait notamment jeté son dévolu sur le joueur clé du Bayern. Selon ces informations, le PSG voudrait faire jouer la clause libératoire qui figurerait dans le contrat d’Upamecano, sans que son existence ait été officiellement confirmée, afin de recruter le défenseur pour un montant fixé à 65 millions d’euros. Un transfert serait possible dès l’été prochain.

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L’existence même d’une telle clause reste incertaine. Le directeur sportif Max Eberl n’a voulu ni la confirmer ni la démentir en marge du match contre le 1. FSV Mayence 05, le week-end dernier. « Je ne suis pas ici pour parler des détails du contrat. Une chose est claire : nous avons prolongé le contrat d’Upamecano et nous sommes absolument heureux d’y être parvenus. Pour être honnête, il se sent extrêmement bien ici », a déclaré Eberl.

Getty Images

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Jusqu’à quand Dayot Upamecano est-il sous contrat avec le Bayern Munich ?

Le Français n’a prolongé son contrat avec le club le plus titré d’Allemagne jusqu’en 2030 qu’en février. Selon certaines informations, les dirigeants du Bayern auraient fait des concessions et accepté d’inclure une clause de ce type dans son contrat.

Le PSG cherche un successeur à long terme à son patron de la défense, Marquinhos. Âgé de 32 ans, celui qui joue pour le club depuis 13 ans et est devenu une véritable légende parisienne est sous contrat dans la capitale française jusqu’en 2028.

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Les Parisiens devraient donc chercher un remplaçant de grande qualité l’été prochain ou, au plus tard, après la saison 27/28. Dans leur réflexion, ils pourraient rapidement se tourner vers Upamecano, de quatre ans le cadet de Marquinhos.

Le défenseur du Bayern s’est de nouveau fait remarquer la semaine dernière, lorsqu’il a complètement neutralisé l’attaquant Julian Alvarez lors de la victoire 2-0 de son club sur le terrain de l’Atletico Madrid en Ligue des champions. Il est depuis longtemps le patron de la défense munichoise, aux côtés de Jonathan Tah ou de Min-jae Kim, qui alternent à ses côtés.

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Upamecano a rejoint le Bayern en 2021 en provenance du RB Leipzig contre une indemnité de transfert de 42,5 millions d’euros. Cette saison, il a inscrit trois buts en douze matches officiels, toutes compétitions confondues, pour le FCB.