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Pas d'Eredivisie : l'ADO La Haye laisse filer sa star vers l'Espagne

Mercato
ADO La Haye
Castellon
J. Vlak

Le capitaine Jari Vlak quitte l’ADO Den Haag pour s’engager avec le club espagnol du CD Castellón. Le milieu de terrain de 27 ans évoluera donc en LaLiga 2 la saison prochaine, et non plus en VriendenLoterij Eredivisie.

Formé à Volendam, le milieu de terrain a paraphé un contrat de trois ans avec le club espagnol, qui nourrit l’ambition de rejoindre l’élite dans un avenir proche.

Selon Voetbal International, ADO Den Haag percevra plus de 600 000 euros pour ce transfert, soit le montant déboursé auprès du FC Emmen lors de l’été 2024.

En deux saisons, le milieu de terrain a disputé 94 matchs officiels sous les couleurs de l’ADO, inscrivant 22 buts et délivrant 13 passes décisives.

Avec Vlak, ADO perd un véritable leader. L’année dernière, le milieu de terrain a été élu meilleur joueur de la Keuken Kampioen Divisie.

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Il s’apprête ainsi à vivre sa première expérience à l’étranger. Outre son passage à Emmen, il a également porté les couleurs du FC Volendam aux Pays-Bas.

Récemment, plusieurs Néerlandais évoluaient encore sous les couleurs de Castellón, mais ils ont tous quitté le club.

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