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Le débat refait surface autour du fait que l'Allemand Hansi Flick, entraîneur de Barcelone, n'utilise pas l'espagnol en conférence de presse, alors qu'il approche de la fin de sa troisième année à la tête du club catalan et qu'il se présente régulièrement devant les médias pour répondre aux questions des journalistes. Il n'a encore jamais répondu à la moindre question en espagnol.

Le sujet est revenu sur la table après la conférence de presse d'avant-match face au Deportivo La Corogne, lorsque Flick a expliqué qu'il ne se sentait toujours pas suffisamment à l'aise pour parler espagnol. Il a précisé qu'il n'envisageait pas de tenter l'expérience, même avec un peu d'alcool, avant de plaisanter avec les journalistes en affirmant qu'il ne buvait pas du tout et que cette option était donc exclue.

Cette conférence de presse précédait la rencontre entre les deux équipes comptant pour la 14e journée de Liga, disputée au stade du Riazor. Barcelone cherchait alors à prolonger sa série de victoires et à consolider sa place de leader, tandis que le Deportivo abordait le match à la 12e place avec 15 points.

Barcelone s'est bel et bien largement imposé 5-1 sur la pelouse de son hôte , Lamine Yamal et Dani Olmo ayant inscrit les deux buts de la première période, avant que Raphinha ne se charge de marquer trois fois en seconde période, offrant au club catalan une victoire qui a renforcé sa première place en Liga.

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Grâce à ce succès, Barcelone porte son total à 39 points en 14 matchs et compte cinq points d'avance sur l'Atlético de Madrid, deuxième avec 34 points, tandis que le Real Madrid occupe la troisième place avec 33 points. Le Deportivo La Corogne, lui, reste bloqué à 15 points, à la 13e place.

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L'émission « Carrusel Deportivo » de la radio « Cadena SER » s'est penchée sur la position du technicien allemand, la qualifiant de « point faible ». Plusieurs journalistes y ont débattu des raisons qui pourraient le pousser à continuer d'utiliser l'anglais lors de ses conférences de presse, bien qu'il soit en poste depuis longtemps.

Santi Ovalle a estimé que Flick ne souhaitait pas s'exprimer en espagnol parce que ce n'est pas sa langue maternelle et parce qu'il sait que chacun de ses mots est passé au crible. Il ne veut donc pas utiliser une langue qu'il ne maîtrise pas à 100 %.

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Jordi Martí a partagé cet avis, expliquant que les entraîneurs voient leurs déclarations scrutées de très près et que chacune de leurs paroles est analysée avec soin. Il est donc indispensable, selon lui, qu'ils expriment leurs idées dans la langue qui leur permet d'apporter le plus de détails et de nuances.

Martí a ajouté que les entraîneurs font face aux médias tous les trois jours environ et doivent répondre à toutes sortes de questions. Ils doivent donc être capables d'exprimer ce qu'ils veulent dire avec la plus grande clarté possible.

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Le journaliste catalan a toutefois soulevé un autre point, lié à la langue officielle du club. Il a rappelé que Flick devait garder à l'esprit que, selon les statuts du club, la langue officielle du FC Barcelone est le catalan, ajoutant que cette règle devrait s'appliquer à lui aussi.

De son côté, Santi Ovalle a révélé que la langue utilisée au quotidien au sein de l'équipe avec Flick est l'anglais, ce qui signifie que le technicien allemand continue de s'en servir pour communiquer avec ses joueurs, alors qu'il approche de sa troisième saison à Barcelone.

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Ovalle a indiqué que Flick commençait à comprendre quelques mots d'espagnol, citant un épisode survenu lors d'une conférence de presse : interrogé en espagnol, l'entraîneur avait parfaitement compris la question. Cela montre, selon lui, qu'il est capable d'assimiler la langue, même s'il n'en est pas encore au stade de la parler devant les médias.

Bruno Alemany a en revanche avancé une explication différente. Selon lui, le recours de Flick à l'anglais au début de son aventure à Barcelone était peut-être une décision habile, car cela lui permettait d'éviter d'entrer dans des détails qu'il ne pouvait pas exprimer avec précision dans une autre langue. Mais il estime que cette justification n'est plus convaincante après près de trois ans.

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Alemany a ajouté que Flick, qui dispute sa troisième saison à la tête du staff technique barcelonais, a eu suffisamment de temps pour apprendre la langue, jugeant que la situation actuelle mérite désormais d'être revue, compte tenu du temps qu'il a passé au sein du club catalan.

La question de la langue de Flick reste ainsi au cœur du débat médiatique autour de Barcelone, entre ceux qui comprennent sa volonté d'exprimer précisément ses idées dans une langue qu'il maîtrise et ceux qui estiment que la durée de sa présence au club aurait dû suffire pour qu'il commence à parler espagnol, voire catalan, la langue officielle du club.