Pas Araujo : une légende de Liverpool conseille de recruter une star du Barça

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Alejandro Balde, la pépite du Barça, continue d'attirer l'attention des clubs de Premier League, après la baisse de son temps de jeu dans les plans de l'entraîneur Hansi Flick.

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Le journal Sport a rapporté que Liverpool figure parmi les clubs qui suivent de près la situation d'Alejandro Balde, avant le mercato hivernal.

Cette fois, la recommandation est venue de la bouche de Danny Murphy, ancien joueur de Liverpool, qui a publiquement conseillé le recrutement de Balde, sachant que l'équipe anglaise compte actuellement dans ses rangs Ronald Araujo, prêté par le Barça.

Dans des déclarations accordées au site Betarades, Murphy estime que Balde possède le profil idéal pour renforcer le poste d'arrière gauche à Liverpool, un poste qui suscite encore des doutes malgré le recrutement de Milos Kerkez.

Murphy a déclaré : « Je pense que Balde pourrait être un joueur formidable pour Liverpool, car il possède un talent exceptionnel, en plus de son expérience dans un grand club et de la pression qui l'accompagne. C'est un bon joueur. »

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Murphy a également évoqué les difficultés que rencontre Kerkez pour s'imposer dans l'équipe dirigée par l'entraîneur Andoni Iraola.

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Il a expliqué : « Je pense que Liverpool va chercher un arrière gauche, même si c'est compliqué, car je ne connais pas Kerkez personnellement. Je sais qu'il fournit beaucoup d'efforts, et cela se remarque à sa vivacité sur le terrain, et il apparaît clairement qu'il se soucie de l'équipe. »

L'ancien joueur de Liverpool estime que l'expérience de Balde au Barça représente un atout important par rapport aux autres candidats.

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Il a déclaré : « Le plus important, c'est de recruter un joueur qui ne vous fait pas douter de sa capacité à supporter la pression qui accompagne le fait de jouer pour un grand club. »

La situation du défenseur du Barça suscite un intérêt croissant en Angleterre. Outre Liverpool, les noms de Manchester United et de Manchester City ont également été associés à son avenir.

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Les proches du joueur, menés par Jorge Mendes, travaillent à explorer différentes options pour le mois de janvier prochain, avec une préférence pour un départ sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison.

L'AS Roma a également étudié la possibilité de le recruter, mais, selon ce qu'a publié le journal Il Messaggero, l'entraîneur Gian Piero Gasperini a décidé de donner la priorité au renforcement de la ligne offensive. La liste des clubs intéressés comprend également la Juventus et Monaco.

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Le Barça devra trancher sur la situation de Balde, compte tenu de la possibilité de son départ du club lors du prochain mercato.

Entre-temps, les déclarations en faveur de son recrutement se multiplient en Angleterre. La dernière en date est venue de Danny Murphy, l'un des noms appréciés à Anfield, qui estime clairement que l'international espagnol conviendrait parfaitement à Liverpool.