Liverpool vise à renforcer ses rangs en recrutant Marc Bernal, la pépite du Barça, lors du prochain mercato estival.

Le réseau TEAMtalk a indiqué qu'Andoni Iraola, l'entraîneur de Liverpool, souhaite s'attacher les services de Bernal et l'amener à Anfield.

Bernal a grandi au sein de l'académie de La Masia, avant de s'imposer dans les rangs de l'équipe première, sachant que son contrat court jusqu'à l'été 2029.

Le milieu de terrain international espagnol, âgé de 19 ans, a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives en 44 matches disputés avec le Barça toutes compétitions confondues jusqu'à présent dans sa carrière.

Selon le journaliste espagnol Juan Jesús, Liverpool est intéressé par le recrutement de Bernal courant 2027.

Jesús a déclaré via son compte sur le réseau X : « Bernal attire l'intérêt de plusieurs clubs ; Liverpool et l'Atlético Madrid le suivent de près, avec Diego Simeone et Andoni Iraola qui admirent beaucoup ses qualités et son profil. »

Il a poursuivi : « Le joueur veut convaincre Flick, mais son temps de jeu sera évalué au mois de juin. Avec la présence de joueurs intouchables comme Pedri, Gavi, Frenkie de Jong et Rodri, Bernal n'est pas le premier choix de l'entraîneur. »

Il a souligné : « S'il n'est pas satisfait de son rôle, il est très probable qu'un transfert définitif soit envisagé, et non un simple prêt. Le Barça ne veut pas le vendre, sauf si le joueur lui-même demande à partir. »

À noter que Ronald Araújo, le défenseur du Barça, joue cette saison avec Liverpool, sous forme de prêt.



