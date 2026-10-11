La participation de Vinicius Junior, la star du Real Madrid, au prochain duel face au Barça est désormais quasiment impossible, après que le club merengue a écarté le joueur de ses plans pour le Clasico, dans un contexte de prévisions de suspension à la suite de son expulsion face à Villarreal.

Selon ce qu'a révélé la radio espagnole « Cadena COPE », le Real Madrid s'attend à ce que Vinicius écope d'une suspension de 3 matchs, tout en gardant l'espoir de la réduire à deux matchs via un appel, mais il considère l'absence du joueur face au Barça comme un fait acquis, dans l'attente de la décision finale de la commission de discipline.

Le Real Madrid doit affronter Séville avant le duel contre le Barça au Camp Nou le 25 octobre, ce qui signifie que la suspension attendue privera l'équipe des services de sa star brésilienne lors du Clasico, même si le club parvient à réduire la sanction au minimum.

L'arbitre Diaz de Mera a précisé dans son rapport que l'expulsion de Vinicius est intervenue à la 73e minute pour avoir « tiré les cheveux d'un adversaire, alors que le ballon était en jeu, sans que les deux joueurs ne soient en lutte directe pour le ballon ».

Cette description pourrait conduire à considérer l'incident comme une faute justifiant une sanction supérieure à une suspension d'un seul match, d'autant plus que l'incident ne s'est pas produit lors d'une lutte directe pour le ballon.

Le rapport ajoute que Vinicius a continué à protester à voix haute après son expulsion et s'est approché de l'arbitre de manière agressive, ce qui a nécessité l'intervention de ses coéquipiers pour l'éloigner de lui.

Ces détails pourraient exposer le joueur à l'éventualité d'une sanction supplémentaire, selon l'appréciation de la commission de discipline.

La menace d'une absence de Vinicius lors du Clasico survient à un moment difficile pour le Real Madrid, qui souffre d'un recul des résultats et des performances du joueur en ce début de saison, après qu'il a été laissé sur le banc des remplaçants face à Villarreal, avant d'entrer en jeu et de quitter la rencontre expulsé.

Si la suspension se confirme, le Real Madrid perdra l'une de ses principales armes offensives face au Barça, tandis que Vinicius se retrouvera face à un nouveau coup dur, après les critiques dont il a fait l'objet en raison de son niveau et de son comportement lors du dernier match.

Bien que la décision finale n'ait pas encore été rendue, la position du Real Madrid, selon le rapport de « Cadena COPE », indique que le club a commencé à préparer le Clasico sans sa star brésilienne, tout en tentant de réduire la durée de son absence via un appel.

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