Parti après une discussion avec Jesus : le scénario Ronaldo se répète en sélection portugaise

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La sélection portugaise traverse un nouvel épisode de tension : le capitaine Bernardo Silva a quitté le rassemblement du Portugal, mécontent de son faible temps de jeu, mais la Fédération portugaise justifie son absence par des problèmes musculaires.

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Selon le journal Sport, Bernardo Silva, star du Real Madrid, a quitté le rassemblement de sa sélection après une discussion avec le sélectionneur Jorge Jesus, au cours de laquelle il a exprimé son mécontentement quant à l'ampleur de son rôle au sein de l'équipe.

Le geste de Bernardo Silva rappelle le scénario vécu avec Cristiano Ronaldo, qui avait quitté le rassemblement du Portugal lors de la dernière trêve internationale, après une discussion avec Jesus, en raison de son faible temps de jeu.

D'après le quotidien Record, Bernardo Silva a fait part en personne à Jesus de son insatisfaction concernant le peu de minutes qui lui sont accordées.

La discussion entre Bernardo et Jesus, qui s'est tenue à Braga, s'est conclue par une entente entre les deux hommes, même si cet épisode soulève de nouvelles questions sur l'ambiance qui règne au sein de la sélection portugaise.

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Cet épisode revêt une sensibilité particulière, puisque Bernardo Silva a récemment hérité du brassard de capitaine de la sélection portugaise, succédant à Cristiano Ronaldo, qui a pris sa retraite internationale.

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La crise a éclaté après la lourde défaite concédée par le Portugal face au Danemark (1-4).

Bernardo Silva n'a joué que les 11 dernières minutes, mais il a tout de même réussi à inscrire l'unique but de sa sélection.

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Peu après, la Fédération portugaise de football a annoncé le départ du joueur du rassemblement en raison de problèmes physiques, précisant qu'il ne se rendrait pas à Cardiff pour disputer le dernier match de la phase de groupes de la Ligue des nations face au pays de Galles.

Selon l'explication officielle, Bernardo Silva a été examiné par le staff médical, qui a jugé qu'il n'était pas en mesure de prendre part aux matchs.

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Mais les informations révélées par le quotidien Record indiquent que son départ a été précédé d'une discussion avec Jesus au sujet de son faible temps de jeu.

Bernardo Silva avait déjà fait part de son mécontentement avant la rencontre face au Danemark, déclarant : « Tous les joueurs veulent se sentir utiles et ont envie de jouer, et je ne fais pas exception. » Il avait également reconnu qu'il aurait préféré se trouver dans une situation différente et bénéficier de davantage de temps de jeu.

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Jesus face à un nouveau problème avec le Portugal

Cet épisode accentue la pression sur Jesus, à un moment délicat pour la sélection portugaise. La lourde défaite contre le Danemark a soulevé des interrogations sur le niveau de l'équipe, et le mécontentement du capitaine vient désormais ajouter un nouveau sujet de préoccupation.

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Si la presse portugaise assure que la discussion entre les deux hommes s'est conclue par une entente, cet épisode révèle le malaise de l'un des joueurs les plus importants de la sélection face à sa situation actuelle.

Le Portugal disputera son match face au pays de Galles sans Bernardo Silva, mais aussi sans Rúben Dias et João Palhinha, tous deux suspendus.

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Cette rencontre constitue une étape décisive pour clore la phase de groupes de la Ligue des nations, et Jesus devra prouver qu'il est capable de garder la maîtrise sportive et de préserver la cohésion du vestiaire de la sélection.