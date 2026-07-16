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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Parmi les gardiens les plus décisifs du Mondial 2026, on compte deux stars arabes

Paraguay vs France
Paraguay
France
Coupe du monde
O. Gill
France vs Maroc
Maroc
Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Y. Bounou
M. Al Owais
Paraguay
France
É.-U.
Maroc
Espagne
Arabie saoudite

La Coupe du monde a mis en lumière plusieurs gardiens de but décisifs.

Selon les données de « Squawka », le gardien paraguayen Orlando Gil domine le classement des gardiens ayant réalisé le plus d’arrêts lors de la Coupe du monde 2026, avec 23 interventions à ce jour.

Le gardien de Curaçao, Eloy Room, pointe à la deuxième place avec 20 arrêts, à égalité avec le Suisse Gregor Kobel, troisième ex aequo.

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Le Portugais Diogo Costa pointe à la quatrième place avec 19 arrêts, juste devant le Cap-Verdien Fozinha, cinquième avec 18 interventions.

Le Saoudien Mohammed Al-Owais, le Néerlandais Bart Verbruggen et le Norvégien Orjan Nyland partagent la sixième place avec 16 arrêts chacun.

L’Iranien Alireza Beiranvand partage la neuvième place avec 15 arrêts, tandis que le Marocain Yassine Bounou complète le top 10 avec le même total.

Classement des gardiens ayant effectué le plus d’arrêts lors de la Coupe du monde 2026 :

1. Orlando Gil (Paraguay) – 23 arrêts
2. Eloy Room (Curaçao) – 20 arrêts
3. Gregor Kobel (Suisse) — 20 arrêts
4- Diogo Costa (Portugal) — 19 arrêts
5- Fozinha (Cap-Vert) — 18 arrêts
6- Mohammed Al-Owais (Arabie saoudite) — 16 arrêts
7- Bart Verbruggen (Pays-Bas) — 16 arrêts
8- Orian Niland (Norvège) — 16 arrêts
9- Alireza Beiranvand (Iran) — 15 arrêts
10- Yassine Bounou (Maroc) — 15 arrêts


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