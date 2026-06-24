Parmi eux, onze joueurs arabes… Un même danger plane sur 94 joueurs du Mondial

Alors que la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 touche à son terme, plusieurs équipes déjà qualifiées ou virtuellement qualifiées redoutent de perdre des éléments clés pour les huitièmes de finale. La raison : l’accumulation de cartons jaunes, qui expose un grand nombre de joueurs à une suspension juste avant la troisième et décisive journée.

Avec déjà huit expulsions au compteur après seulement deux journées, un record à ce stade de la compétition, cette Coupe du monde 2026 affiche un bilan disciplinaire déjà historique.

Parmi ces exclusions, on retiendra notamment celle de Miguel Almirón, sanctionné pour s’être couvert la bouche lors d’un échange verbal avec des adversaires, en application d’un nouveau corpus de règles introduit par la Fédération internationale de football (FIFA) et l’Association internationale du football (IFAB).

Comment fonctionne la suspension ?

Selon le règlement disciplinaire de la Coupe du monde, un joueur qui écope de deux avertissements dans deux rencontres distinctes est automatiquement suspendu pour le match suivant. Dans une compétition aussi courte, se passer d’un élément clé en phase à élimination directe peut s’avérer préjudiciable pour n’importe quelle sélection.

D’après le journal espagnol AS, 94 joueurs (dont 11 issus d’équipes arabes) sont actuellement « sous le coup d’une suspension » : un nouveau carton jaune lors de la dernière journée des poules, et ils manqueront les 16es de finale en cas de qualification de leur sélection.

De grandes stars menacées

Parmi les joueurs concernés figurent des stars comme Pedri (Espagne), Casemiro (Brésil), Bernardo Silva (Portugal), Declan Rice (Angleterre) et Romelu Lukaku (Belgique).

Memphis Depay et Somerville, avec les Pays-Bas, sont également concernés. Côté égyptien, Ahmed Fathouh, Marwan Attia et Hamdi Fathi pourraient manquer la dernière journée ; même situation pour le capitaine iranien Ehsan Haj Safi et le milieu Saeed Ezzatollah.

Le Portugal et le Brésil sont les sélections les plus touchées.

Le Portugal est l’une des sélections les plus exposées, avec quatre joueurs sous la menace d’un carton jaune supplémentaire : Bernardo Silva, Renato Vieira, Tomás Araújo et Nelson Semedo.

Le Brésil, de son côté, pourrait être privé de trois éléments clés – Casemiro, Roger Ibáñez et Douglas Santos – alors qu’il vise une nouvelle couronne mondiale.

Liste complète des joueurs sous la menace d’une suspension

Espagne : Pedri.

Égypte : Ahmed Fattouh, Marwan Attia, Muhannad Lashin.

Canada : Alistair Johnston, De Fugueroles, Cornelius.

Maroc : Issa Diop.

Afrique du Sud : Sibisi, Mbatha.

Côte d’Ivoire : Franck Kessié, Gila Doi, Seko Fofana.

Ghana : Yerenki, Iniaqui Williams.

Cap-Vert : Castanier, Juninho Bacona, Gary, Leandro Bacona, Cominensia, Borges.

Bosnie-Herzégovine : Lukic, Demirovic, Katich, Didic, Edin Dzeko.

Croatie : Petar Sučić.

Écosse : Andy Robertson, Curtis, Hickey, McLean.

Autriche : Busch, Laimer, Sabitzer.

Pays-Bas : Somerville, Memphis Depay, Van de Ven.

Portugal : Bernardo Silva, Renato Vega, Tomás Araújo, Semedo.

Angleterre : Declan Rice.

Belgique : Romelu Lukaku, Castagne, De Kuiper.

Australie : Sotar, Cherkati, Italiano, Bos.

Suède : Gudmundsson, Ayari, Bergvall.

Nouvelle-Zélande : Singh, McQuatt.

Suisse : Denis Zakaria, Elvedi.

République tchèque : Kriči.

Arabie saoudite : Mohammed Kano, Abdelilah Al-Omari, Salem Al-Dossari.

Corée du Sud : Lee Kang-in, Lee Ji-hyuk, Baek Seong-ho.

Algérie : Ramiz Zerouki.

Qatar : Jassim Jaber, Mahmoud Abu Nada, Ahmed Fathi.

Iran : Ehsan Haj Safi, Saeed Ezzatollah.

Ouzbékistan : Abdelkader Khosanov.

République démocratique du Congo : Bekele, Chancel Mbemba.

Brésil : Douglas Santos, Roger Ibáñez, Casemiro.

Argentine : Facundo Medina, Leandro Paredes.

Colombie : Jefferson Lerma, John Lucumi, Johan Mojica.

Équateur : Alcivar, Boruto.

Paraguay : Galarza, Diego Gómez, Arce, Cáceres, Junior Alonso.

États-Unis : Chris Richards, Tyler Adams, Folarin Balogun, Anthony Robinson.

Mexique : Brian Gutiérrez.

Uruguay : Rodrigo Bentancur, Matías Olivera.

Quand les cartons jaunes sont-ils annulés ?

Conformément au règlement de la compétition, tous les cartons jaunes accumulés sont effacés à l’issue de la phase de groupes, afin que les joueurs repartent à zéro en phase à élimination directe.

Ensuite, un nouveau système entre en vigueur : deux cartons jaunes accumulés conduisent à une suspension jusqu’à la fin des quarts de finale, puis les compteurs sont à nouveau remis à zéro.

Ce dispositif assure qu’aucun joueur ne manquera la finale en raison d’un trop-plein de cartons jaunes, le risque de suspension ne persistant que suite à une expulsion directe ou à un carton rouge reçu en demi-finale.

Rappelons que les cartons de couleur revêtent désormais une importance cruciale, car ils peuvent permettre à une équipe de se qualifier aux dépens d’une autre en cas d’égalité de points et selon d’autres critères.

Retrouvez les 8 critères officiels utilisés pour départager les équipes en cas d’égalité de points à l’issue de la phase de groupes.