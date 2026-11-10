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Ligue des Champions
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Stade Sebastien Charlety
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Paris Saint-Germain - Bayern Munich : où voir le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

Paris Saint Germain vs Bayern Munich
Paris Saint Germain
Bayern Munich
Ligue des Champions

En Ligue des champions féminine, le Paris Saint-Germain affronte le Bayern Munich. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Paris Saint-Germain - Bayern Munich : heure du coup d’envoi

crest
Ligue des Champions - Journée 4
Stade Sebastien Charlety

Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich s’affrontent en Ligue des champions féminine au stade Sébastien-Charléty, à Paris. Les deux équipes disputent la phase de ligue et se battent pour des points importants dans la course à la qualification.

Le PSG, entraîné par Paulo César, occupe actuellement la sixième place du classement. Les Parisiennes affichent une forme irrégulière : elles ont récemment signé une nette victoire 4-0 contre Le Havre, mais avaient auparavant subi un revers 0-4 face à l’Olympique lyonnais, qui a mis en évidence les limites de l’équipe.

Le Bayern Munich arrive à Paris avec le vent en poupe. José Barcala entraîne les Munichoises, actuellement septièmes en Ligue des champions féminine et qui ont récemment remporté leur match de Bundesliga contre le Werder Brême 3-1.

La rencontre promet un duel ouvert entre deux équipes qui veulent encore gagner du terrain en phase de groupes. Le Bayern a pris le dessus lors de leurs confrontations directes récentes, un facteur qui obligera le PSG à réagir.

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur la diffusion télévisée et le streaming en direct pour suivre le match.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé du côté du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich ?

Le PSG aborde ce match avec un bilan contrasté : les Parisiennes ont enregistré deux victoires, deux nuls et une défaite lors de leurs cinq dernières rencontres. Elles ont récemment signé un large succès 4-0 contre Le Havre, tandis que le revers 0-4 face à l’Olympique lyonnais constitue leur seule défaite sur cette période. En Ligue des champions féminine, le PSG et Manchester City se sont récemment quittés sur un nul 1-1. Au total, le PSG a marqué sept buts et en a encaissé six lors de ses cinq derniers matches.

Le Bayern Munich affiche une grande forme, avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières rencontres. Son dernier succès en Bundesliga contre le Werder Brême s’est soldé par une victoire 3-1, et son succès 5-0 face au VfB Stuttgart souligne le potentiel offensif des Munichoises. En Ligue des champions féminine, le Bayern a récemment fait match nul 2-2 contre le Real Madrid Femenino. Sur cette période, il a inscrit douze buts et n’en a encaissé que quatre.

PSG

PSG - Forme

OLL
D0-4
MON
V1-0
MCI
N1-1
PAR
N1-1
LEH
V4-0
But marqué (encaissé)
7/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
FCB

FCB - Forme

STU
V5-0
RBL
V1-5
RMA
N2-2
LEV
V1-0
SVW
V3-1
But marqué (encaissé)
16/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Paris Saint-Germain - Bayern Munich : compositions d’équipe

Paris Saint Germain vs Bayern Munich compositions

4-4-2
Paris Saint Germain crest
Paris Saint Germain
PSG
Formation
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
4-2-3-1
team-logoK. Kiedrzynekteam-logoIsabelaG. Mbock Bathy NkaG. Mbock Bathy Nkateam-logoO. Carmonateam-logoP. Dudekteam-logoJ. EcheginiJ. GroenenJ. Groenenteam-logoE. Oesteraasteam-logoN. Fellerteam-logoM. Kanjingateam-logoM. Lafontaineteam-logoE. Mahmutovicteam-logoG. Gwinnteam-logoF. Kettteam-logoStine Pedersenteam-logoM. Erikssonteam-logoL. Dallmannteam-logoB. Amaniteam-logoK. Buehlteam-logoM. TanikawaP. HarderP. Harderteam-logoJ. Damnjanovic
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
4-4-2
Paris Saint Germain

Onze de départ

Bayern Munich

Remplaçants

Entraineur

  • P. Cesar
  • J. Barcala

Paris Saint-Germain - Bayern Munich : forme des équipes

PSG

PSG - Forme

OLL
D0-4
MON
V1-0
MCI
N1-1
PAR
N1-1
LEH
V4-0
But marqué (encaissé)
7/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
FCB

FCB - Forme

STU
V5-0
RBL
V1-5
RMA
N2-2
LEV
V1-0
SVW
V3-1
But marqué (encaissé)
16/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Paris Saint-Germain - Bayern Munich : bilan des confrontations directes

Face à face

Paris Saint GermainNulBayern Munich
2
1
2
Ligue des Champions
Paris Saint Germain badge
Paris Saint Germain
PSG
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
3
FDM
Ligue des Champions
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
Paris Saint Germain badge
Paris Saint Germain
PSG
2
FDM
Ligue des Champions
Paris Saint Germain badge
Paris Saint Germain
PSG
0
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
FDM
Ligue des Champions
Paris Saint Germain badge
Paris Saint Germain
PSG
2
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
FDM
Ligue des Champions
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
Paris Saint Germain badge
Paris Saint Germain
PSG
2
FDM
6Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Paris Saint-Germain - Bayern Munich : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
BarcelonaBarcelonaBAR
3300192+179
V
V
V
2
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
422030+38
N
V
N
V
3
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
V
N
V
4
Arsenal WomenArsenal WomenARS
321062+47
V
N
V
5
JuventusJuventusJUV
320183+56
V
V
D
6
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
413064+26
V
N
N
N
7
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
312072+55
N
V
N
8
Bayern MunichBayern MunichFCB
312074+35
N
V
N
9
InterInterINT
311127-54
D
N
V
10
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
30304403
N
N
N
11
HB KoegeHB KoegeHBK
3102510-53
D
V
D
12
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
D
D
V
13
ServetteServetteSER
3102614-83
V
D
D
14
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
402215-42
N
N
D
D
15
Paris FCParis FCPAR
4022510-52
D
N
N
D
16
Austria Wien WAustria Wien WWIE
301226-41
D
N
D
17
RomaRomaROM
301208-81
D
D
N
18
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
D
D
N
Qualification to 1/4 finals
Qualification pour les quarts de finale

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