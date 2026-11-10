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Paris Saint-Germain - Bayern Munich : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 4 10 nov. 2026 - 15:00 Stade Sebastien Charlety

Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich s’affrontent en Ligue des champions féminine au stade Sébastien-Charléty, à Paris. Les deux équipes disputent la phase de ligue et se battent pour des points importants dans la course à la qualification.

Le PSG, entraîné par Paulo César, occupe actuellement la sixième place du classement. Les Parisiennes affichent une forme irrégulière : elles ont récemment signé une nette victoire 4-0 contre Le Havre, mais avaient auparavant subi un revers 0-4 face à l’Olympique lyonnais, qui a mis en évidence les limites de l’équipe.

Le Bayern Munich arrive à Paris avec le vent en poupe. José Barcala entraîne les Munichoises, actuellement septièmes en Ligue des champions féminine et qui ont récemment remporté leur match de Bundesliga contre le Werder Brême 3-1.

La rencontre promet un duel ouvert entre deux équipes qui veulent encore gagner du terrain en phase de groupes. Le Bayern a pris le dessus lors de leurs confrontations directes récentes, un facteur qui obligera le PSG à réagir.

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur la diffusion télévisée et le streaming en direct pour suivre le match.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé du côté du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich ?

Le PSG aborde ce match avec un bilan contrasté : les Parisiennes ont enregistré deux victoires, deux nuls et une défaite lors de leurs cinq dernières rencontres. Elles ont récemment signé un large succès 4-0 contre Le Havre, tandis que le revers 0-4 face à l’Olympique lyonnais constitue leur seule défaite sur cette période. En Ligue des champions féminine, le PSG et Manchester City se sont récemment quittés sur un nul 1-1. Au total, le PSG a marqué sept buts et en a encaissé six lors de ses cinq derniers matches.

Le Bayern Munich affiche une grande forme, avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières rencontres. Son dernier succès en Bundesliga contre le Werder Brême s’est soldé par une victoire 3-1, et son succès 5-0 face au VfB Stuttgart souligne le potentiel offensif des Munichoises. En Ligue des champions féminine, le Bayern a récemment fait match nul 2-2 contre le Real Madrid Femenino. Sur cette période, il a inscrit douze buts et n’en a encaissé que quatre.

Paris Saint-Germain - Bayern Munich : compositions d’équipe

Paris Saint-Germain - Bayern Munich : forme des équipes

Paris Saint-Germain - Bayern Munich : bilan des confrontations directes

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