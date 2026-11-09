Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors s’avérer très pratique.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout

Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette).

Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion.

Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion. Connectez-vous & trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Paris Saint-Germain - Bayern Munich : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 4 10 nov. 2026 - 15:00 Stade Sebastien Charlety

Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich s’affrontent en Ligue des champions féminine au stade Sébastien-Charléty, à Paris. Les deux équipes disputent la phase de ligue et se battent pour des points importants dans la course à la qualification.

Le PSG, entraîné par Paulo César, occupe actuellement la sixième place du classement. Les Parisiennes alternent le bon et le moins bon : elles ont récemment signé une nette victoire 4-0 contre Le Havre, mais avaient auparavant subi une défaite 0-4 face à l’Olympique lyonnais, qui a révélé les limites de l’équipe.

Le Bayern Munich arrive à Paris sur une bonne dynamique. José Barcala dirige les Munichoises, actuellement septièmes en Ligue des champions féminine et qui viennent de s’imposer 3-1 contre le Werder Brême en Bundesliga.

Cette rencontre s’annonce ouverte entre deux équipes qui veulent encore gagner du terrain en phase de groupes. Le Bayern a pris le dessus lors de leurs récentes confrontations directes, un facteur qui obligera le PSG à réagir.

Pour suivre le match en direct, retrouvez ci-dessous toutes les informations sur sa diffusion à la télévision et en streaming.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé au Paris Saint-Germain et au Bayern Munich ?

Le PSG aborde ce match avec un bilan contrasté : sur leurs cinq dernières rencontres, les Parisiennes ont obtenu deux victoires, deux matches nuls et une défaite. Elles ont récemment remporté une large victoire 4-0 contre Le Havre, tandis que le revers 0-4 face à l’Olympique lyonnais constitue leur seule défaite sur cette période. En Ligue des champions féminine, le PSG et Manchester City se sont quittés sur un score de 1-1 lors de leur dernière rencontre. Au total, le PSG a inscrit sept buts et en a encaissé six sur ses cinq derniers matches.

Le Bayern Munich affiche une belle forme, avec quatre victoires et un match nul lors de ses cinq dernières rencontres. Sa récente victoire en Bundesliga contre le Werder Brême s’est soldée par un succès 3-1, et celle obtenue 5-0 face au VfB Stuttgart souligne l’efficacité offensive des Munichoises. En Ligue des champions féminine, le Bayern a récemment fait match nul 2-2 contre le Real Madrid Femenino. Sur cette période, il a inscrit douze buts et n’en a encaissé que quatre.

Paris Saint-Germain - Bayern Munich : compositions d’équipe

Paris Saint-Germain - Bayern Munich : forme des équipes

Paris Saint-Germain - Bayern Munich : bilan des confrontations directes

Paris Saint-Germain - Bayern Munich : les classements