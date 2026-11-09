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Ligue des Champions
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Paris Saint-Germain - Bayern Munich en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Paris Saint Germain vs Bayern Munich
Paris Saint Germain
Bayern Munich
Ligue des Champions

En Ligue des champions féminine, le Paris Saint-Germain affronte le Bayern Munich. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Paris Saint-Germain - Bayern Munich : heure du coup d’envoi

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Ligue des Champions - Journée 4
Stade Sebastien Charlety

Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich s’affrontent en Ligue des champions féminine au stade Sébastien-Charléty, à Paris. Les deux équipes disputent la phase de ligue et se battent pour des points importants dans la course à la qualification.

Le PSG, entraîné par Paulo César, occupe actuellement la sixième place du classement. Les Parisiennes alternent le bon et le moins bon : elles ont récemment signé une nette victoire 4-0 contre Le Havre, mais avaient auparavant subi une défaite 0-4 face à l’Olympique lyonnais, qui a révélé les limites de l’équipe.

Le Bayern Munich arrive à Paris sur une bonne dynamique. José Barcala dirige les Munichoises, actuellement septièmes en Ligue des champions féminine et qui viennent de s’imposer 3-1 contre le Werder Brême en Bundesliga.

Cette rencontre s’annonce ouverte entre deux équipes qui veulent encore gagner du terrain en phase de groupes. Le Bayern a pris le dessus lors de leurs récentes confrontations directes, un facteur qui obligera le PSG à réagir.

Pour suivre le match en direct, retrouvez ci-dessous toutes les informations sur sa diffusion à la télévision et en streaming.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé au Paris Saint-Germain et au Bayern Munich ?

Le PSG aborde ce match avec un bilan contrasté : sur leurs cinq dernières rencontres, les Parisiennes ont obtenu deux victoires, deux matches nuls et une défaite. Elles ont récemment remporté une large victoire 4-0 contre Le Havre, tandis que le revers 0-4 face à l’Olympique lyonnais constitue leur seule défaite sur cette période. En Ligue des champions féminine, le PSG et Manchester City se sont quittés sur un score de 1-1 lors de leur dernière rencontre. Au total, le PSG a inscrit sept buts et en a encaissé six sur ses cinq derniers matches.

Le Bayern Munich affiche une belle forme, avec quatre victoires et un match nul lors de ses cinq dernières rencontres. Sa récente victoire en Bundesliga contre le Werder Brême s’est soldée par un succès 3-1, et celle obtenue 5-0 face au VfB Stuttgart souligne l’efficacité offensive des Munichoises. En Ligue des champions féminine, le Bayern a récemment fait match nul 2-2 contre le Real Madrid Femenino. Sur cette période, il a inscrit douze buts et n’en a encaissé que quatre.

PSG

PSG - Forme

OLL
D0-4
MON
V1-0
MCI
N1-1
PAR
N1-1
LEH
V4-0
But marqué (encaissé)
7/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
FCB

FCB - Forme

STU
V5-0
RBL
V1-5
RMA
N2-2
LEV
V1-0
SVW
V3-1
But marqué (encaissé)
16/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Paris Saint-Germain - Bayern Munich : compositions d’équipe

Paris Saint Germain vs Bayern Munich Équipes probables

Entraineur

  • P. Cesar

Paris Saint-Germain - Bayern Munich : forme des équipes

PSG

PSG - Forme

OLL
D0-4
MON
V1-0
MCI
N1-1
PAR
N1-1
LEH
V4-0
But marqué (encaissé)
7/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
FCB

FCB - Forme

STU
V5-0
RBL
V1-5
RMA
N2-2
LEV
V1-0
SVW
V3-1
But marqué (encaissé)
16/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Paris Saint-Germain - Bayern Munich : bilan des confrontations directes

Face à face

Paris Saint GermainNulBayern Munich
2
1
2
Ligue des Champions
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Paris Saint Germain
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2
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Bayern Munich
FCB
1
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Paris Saint Germain
PSG
2
FDM
6Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Paris Saint-Germain - Bayern Munich : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
BarcelonaBarcelonaBAR
3300192+179
V
V
V
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
V
N
V
3
Arsenal WomenArsenal WomenARS
321062+47
V
N
V
4
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
321030+37
V
N
V
5
JuventusJuventusJUV
320183+56
V
V
D
6
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
312072+55
N
V
N
7
Bayern MunichBayern MunichFCB
312074+35
N
V
N
8
InterInterINT
311127-54
D
N
V
9
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
30304403
N
N
N
10
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
30304403
N
N
N
11
HB KoegeHB KoegeHBK
3102510-53
D
V
D
12
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
D
D
V
13
ServetteServetteSER
3102614-83
V
D
D
14
Paris FCParis FCPAR
302158-32
N
N
D
15
Austria Wien WAustria Wien WWIE
301226-41
D
N
D
16
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
301215-41
N
D
D
17
RomaRomaROM
301208-81
D
D
N
18
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
D
D
N
Qualification to 1/4 finals
Qualification pour les quarts de finale

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