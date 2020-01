Paris FC - "Vous allez voir le vrai Jérémy Menez"

Auteur d'une première partie de saison mitigée, l'ailier international espère que les choses iront mieux en 2020 avec le Paris FC.

Débarqué au en septembre, Jérémy Menez a peiné à apporter son talent à une équipe qui a connu une première partie de saison compliquée. Auteur de trois passes décisives, l'ancien international tricolore espère montrer davantage en 2020 et aider le club à se maintenir en , un an après avoir participé aux barrages d'accesion à la .

"L’équipe va moins bien et je suis le premier visé. Je ne me pose pas en victime, a-t-il assuré dans les colonnes de L'Equipe. Au contraire, cela me pousse à faire mieux.

"À mon arrivée, je n’avais pas joué depuis plusieurs mois. J’ai fait de bons débuts, mais physiquement j’ai eu trois semaines difficiles en fin d’année. Logiquement. Mon corps a dû se réhabituer à de gros efforts. Beaucoup oublient que j’ai eu les croisés en juillet 2018. Je vais bien mieux physiquement, et la semaine de repos m’a fait énormément de bien. Je vais aider l’équipe et faire une grosse deuxième partie de saison. Vous allez voir le vrai Jérémy Ménez."

En espérant pour lui et son nouvel entraîneur René Girard que cela commence dès ce vendredi à Sochaux (20h). Les Parisiens, 19e avec 15 points, en ont bien besoin.