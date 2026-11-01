Le Barça est à la recherche d'un défenseur central gaucher, doté d'une grande puissance physique et de bonnes qualités dans le maniement du ballon, afin de disposer d'une véritable alternative à Gerard Martín.

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, continue de convoquer Álex Campos avec l'équipe première, tandis que Hafiz Gariba s'impose avec force, en livrant de grandes prestations avec le Barça Atlètic.

Le journal Sport a rapporté que les options qui s'offrent au staff technique de l'équipe première se multiplient avec l'émergence remarquée de Sergi Mayans, âgé de 17 ans, considéré comme le plus solide défenseur central gaucher de l'académie de La Masia.

Face à Arnedo, l'entraîneur Juliano Belletti a accordé sa confiance à Mayans, qui a disputé sa première rencontre comme titulaire et a pu participer durant l'intégralité des 90 minutes. Mayans était l'un des talents les plus en vue durant la préparation d'avant-saison, mais une malheureuse entorse à la cheville a temporairement freiné sa progression.

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La semaine dernière, lors de la confrontation face à Olot sur le terrain de ce dernier, le robuste défenseur central, dont la taille approche 1,90 mètre, figurait déjà dans la liste de l'équipe. Par ailleurs, les convocations de Campos et de Guille avec l'équipe première ont précipité sa première apparition en deuxième division espagnole.

Belletti s'est appuyé sur Landry et Caicedo aux postes de latéraux, tandis que Hafiz Gariba et Sergi Mayans ont formé la charnière centrale. Le jeune défenseur catalan a parfaitement su se comprendre avec le défenseur ghanéen et n'a commis qu'un nombre limité d'erreurs.

Arnedo est parvenu à marquer sur une attaque éclair, mais Mayans a affiché un niveau tout à fait remarquable tout au long de la rencontre.

Mayans, un pari stratégique du Barça

Malgré son éloignement des terrains pendant près de deux mois, Mayans a livré une prestation de très haut niveau, aussi bien dans le maniement du ballon que sans ballon.

Belletti a dressé un bilan très positif de la prestation de Mayans, et a également salué Dani Ávila, l'autre joueur à avoir signé sa première apparition, après avoir surmonté une blessure et obtenu l'occasion de jouer sur le terrain Johan.

L'entraîneur a déclaré : « Mayans est un joueur qui travaillait très dur avant sa blessure. Nous avons une grande confiance en lui, comme en Dani Ávila, qui revenait lui aussi de blessure. »

Le journal Sport avait déjà indiqué que le staff technique de l'équipe réserve était vivement impressionné par le potentiel de Mayans durant la préparation d'avant-saison.

Sergi Mayans, un défenseur central gaucher de nature

Sergi dispose d'une très grande puissance physique : ses capacités physiques et athlétiques exceptionnelles lui confèrent un avantage évident dans les duels, et le rendent plus apte à les remporter facilement que ce qui est habituellement le cas chez les défenseurs issus de l'académie de La Masia.

Outre cette puissance physique, Sergi possède un bon pied gauche, qui lui permet de ressortir le ballon avec précision depuis l'arrière, que ce soit par des passes courtes ou de longs ballons.

Mayans a rejoint le Barça en provenance du club de Reus à l'été 2018. L'équipe des Benjamins B a été sa première étape au sein de l'académie du club catalan. Mayans dispute cette saison sa neuvième année comme joueur du Barça, après avoir passé ses années précédentes au sein de la structure du club, et son évolution à tous les niveaux apparaît très prometteuse.

Grâce à sa force dans le jeu aérien, à sa qualité dans la construction du jeu depuis l'arrière et à sa capacité physique à affronter les attaquants les plus puissants et les plus féroces, Mayans est un défenseur central gaucher qui allie couverture défensive et construction du jeu, et qui possède un grand potentiel susceptible de le mener loin dans sa carrière.

Il a par ailleurs déjà représenté les sélections espagnoles dans les différentes catégories d'âge, et il bénéficie d'une grande confiance au sein du Barça, grâce aux qualités qui lui ont permis de gravir les échelons entre les catégories d'âge de façon remarquable. À ses débuts, il évoluait au poste de latéral, mais sa croissance physique manifeste a conduit les responsables à décider que son poste le plus approprié était celui de défenseur central gauche.

Belletti croit aux qualités du joueur et souhaite l'aider à continuer de progresser. De son côté, Sergi a conscience que jouer au poste de défenseur central pour le Barça exige de lui qu'il continue de s'améliorer et de travailler au développement de nombreux détails techniques et tactiques.

Flick a offert sa première apparition à Brian Fariñas face à Alavés, tandis qu'Álex Campos, Guille Víctor et Ibrima prenaient place sur le banc des remplaçants, en attendant d'obtenir leur chance dans un avenir proche. Quant à la chance de Sergi Mayans, elle viendra elle aussi, car ce n'est qu'une question de temps.