La Juventus se prépare à affronter la Lazio, demain dimanche, lors de la septième journée du championnat d'Italie, dans un match riche en chiffres et statistiques marquants, au premier rang desquels l'écart de points entre les deux équipes.

Selon le réseau « Opta », spécialisé dans les statistiques, la Juventus, qui compte 11 points, affronte la Lazio, forte de 16 points, lors d'un match de la première moitié de la saison, pour la première fois dans l'histoire de la Serie A avec un total inférieur d'au moins cinq points à celui de son adversaire.

Les 9 derniers matches entre la Juventus et la Lazio en Serie A ont affiché un équilibre parfait, chaque équipe ayant signé 3 victoires et 3 rencontres s'étant soldées par un match nul, après que la Juventus s'était imposée lors de 12 matches sur les 15 confrontations précédentes entre les deux équipes dans la compétition, contre un nul et deux défaites.

La Juventus est l'équipe qui a remporté le plus de victoires face à la Lazio dans l'histoire de la Serie A, avec 87 succès, 40 nuls et 37 défaites. Elle lui a également inscrit 290 buts dans la compétition, soit au moins 18 de plus que n'importe quelle autre équipe.

La Juventus a marqué lors de 13 matches consécutifs à domicile face à la Lazio en Serie A, pour un total de 30 buts, soit une moyenne de 2,3 but par match, et elle n'a réalisé une série de buts plus longue sur son terrain face au club céleste que lors des 21 premières confrontations au total entre les deux équipes dans la compétition à l'Allianz Stadium.

La Juventus a récolté 11 points lors de ses 6 premiers matches de Serie A cette saison, après 3 victoires, deux nuls et une défaite.

Au cours des dix dernières saisons, l'équipe n'a échoué à dépasser ce total après ses 7 premiers matches dans la compétition qu'à deux reprises, avec 11 points lors de la saison 2021-2022 et 10 points lors de la saison 2022-2023.

En face, la Lazio n'a concédé aucune défaite en Serie A cette saison, avec 5 victoires et un match nul.

L'équipe n'avait évité la défaite lors des 7 premiers matches d'une saison de Serie A qu'à 6 reprises dans son histoire, mais sans jamais y réaliser 6 victoires, puisqu'elle avait enregistré 5 victoires et deux nuls lors des saisons 1972-1973 et 1999-2000, celle de son dernier sacre en championnat.

La Lazio est l'une des deux équipes ayant récolté le plus grand nombre de points en Serie A cette saison, avec 16 points en 6 journées, à égalité avec l'Inter Milan.

La dernière fois que la Lazio avait entamé une journée de championnat, après avoir disputé plus de 5 matches dans la compétition, sans accuser de retard sur le leader du classement, remontait à la saison 2010-2011, lorsqu'elle occupait seule la première place avant le coup d'envoi de la onzième journée.

Gennaro Gattuso a l'occasion d'entrer dans l'histoire de la Serie A, puisqu'il peut devenir le premier entraîneur à remporter 6 victoires lors de ses 7 premiers matches à la tête du staff technique de la Lazio dans la compétition, après 5 victoires et un nul jusqu'à présent.

Igor Tudor, Tommaso Maestrelli et Vladimir Petkovic avaient chacun signé 5 victoires lors de leurs 7 premiers matches avec l'équipe.

Randal Kolo Muani, joueur de la Juventus, a participé à deux buts lors de ses 3 derniers matches de championnat, avec un but inscrit et une passe décisive, après avoir déjà marqué face à la Lazio dans la compétition le 10 mai 2025.

Ce total égale l'ensemble de ses contributions offensives lors de ses 33 matches précédents dans les cinq grands championnats européens.

Après avoir marqué face à Cagliari lors du dernier match, l'attaquant français est désormais en mesure de faire trembler les filets lors de deux rencontres consécutives dans ces compétitions pour la première fois depuis la période entre janvier et février 2025, lorsqu'il avait marqué lors de ses 3 premières apparitions avec la Juventus, avec un but face à Naples et un doublé contre Empoli et Côme.

Les premiers buts de Tijjani Noslin en Serie A avaient été inscrits face à la Juventus le 17 février 2024, alors qu'il évoluait à l'Hellas Vérone, dans un match conclu sur un score de 2-2. L'attaquant néerlandais vit sa meilleure saison en termes de contributions offensives par minute jouée dans les dix grands championnats européens, avec deux buts et deux passes décisives lors de ses 3 derniers matches, soit une moyenne d'une contribution offensive toutes les 65 minutes.

Parmi les joueurs ayant marqué ou délivré au moins 3 passes décisives, seuls Edon Zhegrova, avec une contribution toutes les 39 minutes, et Marcus Thuram, avec une contribution toutes les 58 minutes, font mieux que Noslin en matière de moyenne de contributions offensives lors de la saison en cours de Serie A.



