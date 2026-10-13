Le Barça possède une attaque dévastatrice en Ligue des champions, mais sa défense n'est jamais à l'abri
Barcelone affronte Galatasaray ce mardi soir lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, dans un contexte marqué par un paradoxe frappant que révèlent ses statistiques dans la compétition continentale.
Le club a inscrit 141 buts lors de ses 31 derniers matches dans la compétition, soit une moyenne de 4,55 buts par rencontre, selon les statistiques du site officiel de l'UEFA. En revanche, il n'a pas réussi à conserver sa cage inviolée lors de 16 matches de cette même série.
Entre une puissance offensive qui lui offre une grande capacité à faire trembler les filets et des failles défensives qui permettent à ses adversaires de marquer, le défi se dessine pour le club catalan : trouver l'équilibre entre l'efficacité dans le dernier tiers et la solidité défensive, afin d'éviter que la moindre erreur derrière ne se transforme en obstacle sur sa route face à la formation turque.
Ces chiffres placent Barcelone devant une équation claire : l'efficacité offensive est capable de faire la différence, mais les buts encaissés peuvent rendre les matches beaucoup plus compliqués, surtout face à des adversaires qui savent exploiter les espaces.
Cela dit, la moyenne globale de buts ne détermine pas à elle seule la puissance du système offensif ou la faiblesse de la défense, puisqu'elle inclut les buts des deux équipes. De même, ne pas conserver sa cage inviolée ne signifie pas nécessairement perdre la rencontre.
Yamal à un pas du record de Mbappé
Parmi les autres statistiques mises en avant par le site officiel de la compétition, Ilkay Gündogan, joueur de Galatasaray, a inscrit cinq buts en 51 matches sous le maillot de Barcelone lors de la saison 2023-2024, sa seule saison avec le club catalan.
Il a également évolué aux côtés de João Cancelo, Rodri et Gabriel Jesus à Manchester City.
Le club turc n'a signé qu'une seule victoire face à Barcelone, sur le score de 2-1, en novembre 1994. Cette rencontre avait vu la participation d'Okan Buruk, actuel entraîneur de Galatasaray, pour sa seule apparition contre Barcelone en Ligue des champions, après être entré en jeu alors que son équipe était menée d'un but à zéro.
Galatasaray n'a remporté qu'un seul succès lors de ses 22 derniers matches face à des adversaires espagnols, pour six matches nuls et 15 défaites.
Le club n'a par ailleurs enregistré aucune victoire lors des neuf dernières rencontres de cette série, se contentant de deux matches nuls pour sept défaites, depuis son succès 3-2 contre le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des champions à domicile, en avril 2013.
Lamine Yamal a inscrit 12 buts en Ligue des champions avant d'atteindre l'âge de vingt ans, se retrouvant ainsi à un but du record détenu par Kylian Mbappé dans cette catégorie d'âge, un record que l'Espagnol pourrait égaler dès aujourd'hui.
Rédacteur en chef de shift, responsable de la supervision du contenu. Je possède plus de 15 ans d’expérience dans le journalisme sportif. J’ai étudié les médias et travaillé dans plusieurs journaux papier ainsi que sur des sites web arabes. Toutefois, l’étape la plus importante de ma carrière a été mon intégration à Kooora, le principal site sportif arabe, en 2016.
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Au cours de mon parcours professionnel, mon travail s’est concentré sur la couverture du football, qu’il soit égyptien, arabe ou international. Aujourd’hui, mon attention se porte davantage sur le football saoudien, après l’essor considérable qu’a connu le Royaume ces dernières années.
Depuis mon enfance, je suis lié au football. Mon premier souvenir remonte à la Coupe du monde 1998. Bien que je n’aie eu que huit ans à l’époque, l’intensité des matchs m’a profondément marqué. Je n’oublierai jamais la performance exceptionnelle de Zinedine Zidane en finale et la manière dont il a conduit l’équipe de France à son premier titre.
Le Brésilien Ronaldo a été l’une des légendes qui ont nourri ma passion pour le football au début de ce siècle. Sa manière de marquer était impressionnante, il manquait rarement face au but. Ensuite est apparu Cristiano Ronaldo, que je considère encore aujourd’hui comme mon joueur préféré, car il m’a inspiré par son esprit de défi et sa volonté constante de gagner, ce qui se reflète également dans mon style d’écriture.
Mes articles se concentrent principalement sur la Saudi Pro League, ainsi que sur d’autres compétitions comme la Premier League, La Liga et la Ligue des champions de l’UEFA. Je suis également de près le marché des transferts et j’essaie d’analyser les mouvements en profondeur.
Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.
Quant à mon équipe type de tous les temps, elle se compose de : Iker Casillas dans les buts ; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafu et Roberto Carlos en défense ; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane et Ronaldinho au milieu ; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo Nazário en attaque.
Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :
– Un budget astronomique et une élimination décevante… Pourquoi Al Ahly a-t-il échoué en Coupe du monde des clubs ?
– Cela perturbe la sérénité de Salah et rouvre le dossier noir… Liverpool regrettera-t-il le transfert de Wirtz ?
– La loi Benzema s’impose à Al-Nassr… Ronaldo dessine son avenir à la française
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