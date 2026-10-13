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Le Barça possède une attaque dévastatrice en Ligue des champions, mais sa défense n'est jamais à l'abri

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Barcelone affronte Galatasaray ce mardi soir lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, dans un contexte marqué par un paradoxe frappant que révèlent ses statistiques dans la compétition continentale.

Le club a inscrit 141 buts lors de ses 31 derniers matches dans la compétition, soit une moyenne de 4,55 buts par rencontre, selon les statistiques du site officiel de l'UEFA. En revanche, il n'a pas réussi à conserver sa cage inviolée lors de 16 matches de cette même série.

Entre une puissance offensive qui lui offre une grande capacité à faire trembler les filets et des failles défensives qui permettent à ses adversaires de marquer, le défi se dessine pour le club catalan : trouver l'équilibre entre l'efficacité dans le dernier tiers et la solidité défensive, afin d'éviter que la moindre erreur derrière ne se transforme en obstacle sur sa route face à la formation turque.

Ces chiffres placent Barcelone devant une équation claire : l'efficacité offensive est capable de faire la différence, mais les buts encaissés peuvent rendre les matches beaucoup plus compliqués, surtout face à des adversaires qui savent exploiter les espaces.

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Cela dit, la moyenne globale de buts ne détermine pas à elle seule la puissance du système offensif ou la faiblesse de la défense, puisqu'elle inclut les buts des deux équipes. De même, ne pas conserver sa cage inviolée ne signifie pas nécessairement perdre la rencontre.

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Yamal à un pas du record de Mbappé

Parmi les autres statistiques mises en avant par le site officiel de la compétition, Ilkay Gündogan, joueur de Galatasaray, a inscrit cinq buts en 51 matches sous le maillot de Barcelone lors de la saison 2023-2024, sa seule saison avec le club catalan.

Il a également évolué aux côtés de João Cancelo, Rodri et Gabriel Jesus à Manchester City.

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Le club turc n'a signé qu'une seule victoire face à Barcelone, sur le score de 2-1, en novembre 1994. Cette rencontre avait vu la participation d'Okan Buruk, actuel entraîneur de Galatasaray, pour sa seule apparition contre Barcelone en Ligue des champions, après être entré en jeu alors que son équipe était menée d'un but à zéro.

Galatasaray n'a remporté qu'un seul succès lors de ses 22 derniers matches face à des adversaires espagnols, pour six matches nuls et 15 défaites.

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Le club n'a par ailleurs enregistré aucune victoire lors des neuf dernières rencontres de cette série, se contentant de deux matches nuls pour sept défaites, depuis son succès 3-2 contre le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des champions à domicile, en avril 2013.

Lamine Yamal a inscrit 12 buts en Ligue des champions avant d'atteindre l'âge de vingt ans, se retrouvant ainsi à un but du record détenu par Kylian Mbappé dans cette catégorie d'âge, un record que l'Espagnol pourrait égaler dès aujourd'hui.