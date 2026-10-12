Par la porte turque : Yamal vise à ravir le trône de Mbappé

Lamine Yamal, le jeune prodige du Barça, n'est plus qu'à un but d'égaler un record détenu par le Français Kylian Mbappé.

Selon le site "Tribuna", Yamal s'est rapproché de la première place, en solitaire, du classement des joueurs les plus prolifiques en Ligue des champions avant l'âge de 20 ans.

Âgé de 19 ans, Yamal a inscrit 12 buts et délivré 11 passes décisives en 34 matches disputés dans la compétition continentale, poursuivant ainsi l'accumulation de statistiques remarquables malgré son jeune âge.

Le but de l'ailier espagnol face à Feyenoord, lors de la journée inaugurale de la phase de ligue de la saison 2026-2027, lui a permis d'atteindre la barre des 12 buts dans la compétition et de se retrouver à une seule réalisation d'égaler la marque de Mbappé, auteur de 13 buts en Ligue des champions avant ses 20 ans.

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Ce bilan offre à Yamal une nouvelle occasion de renforcer son statut parmi les plus grands talents émergents du football européen, d'autant qu'il dispose encore de temps pour continuer à marquer et améliorer ses statistiques dans la compétition, puisqu'il fêtera ses 20 ans en juillet prochain.

Le déplacement du Barça sur la pelouse du Galatasaray, prévu demain mardi à Istanbul, constituera la prochaine opportunité pour Yamal d'égaler ou de dépasser ce record, s'il parvient à trouver le chemin des filets.

Tous les regards sont donc tournés vers la star espagnole pour savoir s'il saura profiter de ce rendez-vous européen pour se rapprocher un peu plus de la marque de Mbappé, dans une course qui illustre l'ampleur de l'impact de Yamal en Ligue des champions en un laps de temps très court.



