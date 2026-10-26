Le Clásico a été le théâtre d'un duel particulier entre les deux détenteurs du numéro 10, Lamine Yamal et Kylian Mbappé, sur lesquels les regards se sont braqués avant et pendant la rencontre, en tant que principales vedettes du Barça et du Real Madrid.

Mais la star française a clairement fait pencher la balance en sa faveur, après avoir inscrit un doublé, tandis que Yamal a vécu une soirée terne lors du premier Clásico qu'il disputait sur la pelouse du Spotify Camp Nou.

Yamal s'est éloigné de son niveau habituel, après avoir fait face à un adversaire coriace qui a fermé les espaces devant lui à de nombreuses reprises durant le match, sans qu'il parvienne à trouver suffisamment de solutions pour percer sa défense.

Selon le journal espagnol « As », Yamal s'est de nouveau retrouvé face à son coéquipier en sélection espagnole, Marc Cucurella, qui a réussi à le neutraliser, comme il l'avait fait auparavant lorsqu'il portait le maillot de Chelsea en Ligue des champions.

Cucurella ne s'est pas contenté de limiter la dangerosité de Yamal, il a aussi réussi à le provoquer à certains moments, d'autant que le joueur du Real Madrid n'a pas écopé de carton jaune malgré des fautes répétées, dont 4 consécutives.

Yamal a réclamé la faute et a tenté de déborder son adversaire, mais Cucurella a fait preuve de force et de détermination, et il a continué à surveiller ses déplacements de près, parvenant ainsi à le gêner et à réduire ses chances de le dribbler et de partir avec l'avantage.

Face au Real Madrid, Yamal a été privé de sa capacité habituelle à dribbler, à créer et à dépasser facilement ses adversaires, un coup dur pour le joueur et pour le Barça, survenu après la défaite contre le Paris Saint-Germain, et il a semblé que l'enthousiasme qui entourait l'équipe avait quelque peu reculé.

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Le comportement du détenteur du numéro 10 du Barça sur le terrain a révélé son insatisfaction quant au déroulement du match, puisqu'il est apparu frustré, contestant beaucoup et manifestant son désaccord avec les décisions, que ce soit à cause des choix de l'arbitre ou en raison de son sentiment d'impuissance à changer le cours de la rencontre.

Le marquage de Cucurella et la mauvaise performance du Barça ont contribué à sortir Yamal de l'ambiance du Clásico, et le joueur a par ailleurs manqué de calme et de maîtrise de soi.

Il n'était pas habituel que Yamal gâche une occasion aussi nette, comme cela s'est produit peu avant la fin de la première mi-temps, lorsqu'il s'est retrouvé seul face au gardien Lunin, mais a envoyé le ballon hors du cadre.

Les statistiques de Yamal lors de la rencontre ont confirmé qu'il n'avait pas livré le niveau affiché lors de ses derniers matches, puisqu'il a tiré à 5 reprises sans cadrer le moindre ballon, sa précision de passes s'est établie à 77 %, il a perdu le ballon 25 fois et n'a réussi à passer l'arrière adverse que 4 fois sur 9 tentatives.

En revanche, il a affiché un bon engagement défensif et a pu récupérer 4 ballons, lors d'un Clásico qu'il s'empressera d'oublier.