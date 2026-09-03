Le FC Barcelone a entamé des démarches intensives afin d'assurer l'avenir de son joueur égyptien Hamza Abdelkarim, après avoir tenu une réunion avec son agent, dans une démarche visant à parvenir à un accord concernant la prolongation du contrat du joueur et l'augmentation de la valeur de la clause libératoire inscrite dans son contrat.

Selon le quotidien espagnol « Sport », les responsables du Barça ont rencontré il y a deux jours Cristian Emil, l'agent de l'attaquant égyptien, dans la cité sportive du club, afin de fixer les grandes lignes d'un nouveau contrat, sur fond de négociations qui progressent de manière positive.

Le Barça estime nécessaire d'améliorer les conditions du contrat de Hamza Abdelkarim, à la lumière de la grande conviction qui règne au sein du club quant au potentiel du joueur, qui s'est fortement illustré depuis le début de la saison.

Le Barça s'active pour relever la clause libératoire

Hamza Abdelkarim est actuellement lié par une clause libératoire d'une valeur de 15 millions d'euros, un montant que le Barça juge faible au regard du potentiel du joueur et de sa progression, le club catalan cherchant à le porter à 150 millions d'euros.

Le joueur égyptien avait rejoint le Barça en provenance d'Al Ahly pour seulement 1,5 million d'euros, avant de laisser une empreinte manifeste dès son arrivée, terminant la préparation estivale meilleur buteur de l'équipe après avoir inscrit 4 buts.

Un épisode douloureux

La direction du Barça ne souhaite pas prendre le risque de voir le joueur partir contre la valeur actuelle de sa clause libératoire, notamment au vu de la poursuite de sa progression, ce qui a poussé le club à entamer rapidement les négociations afin de parvenir à un nouvel accord et de protéger l'un des talents les plus en vue découverts par le département de recrutement.

Cette démarche intervient également à la lumière de la récente expérience du Barça avec le joueur Pedro Fernández Sarmiento, connu sous le nom de Dro, parti au Paris Saint-Germain en janvier dernier après le paiement de la valeur de sa clause libératoire de 6 millions d'euros, ce que le club catalan a considéré comme une « trahison ».

Selon un précédent rapport de « Sport », la manière dont le milieu offensif est parti a été douloureuse pour le Barça, et Hansi Flick a exprimé son regret quant au départ du joueur en déclarant : « Si quelqu'un veut jouer pour le Barça, il doit vivre et respirer les couleurs du club de tout son être. »

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Éloges pour le comportement et l'adaptation de Hamza

Ce ne sont pas seulement les qualités techniques de Hamza Abdelkarim qui suscitent l'admiration des responsables du Barça, puisque les rapports indiquent que le club apprécie également son comportement et son professionnalisme, aussi bien sur le terrain qu'en dehors.

Le joueur se distingue par une personnalité posée en dehors du rectangle vert, tandis qu'il affiche un caractère fort durant les matchs. Il s'est par ailleurs montré disposé à travailler sous la direction de l'entraîneur Hansi Flick et à accomplir tout ce que celui-ci lui demande.

L'adaptation de Hamza Abdelkarim à la vie à Barcelone s'est déroulée de manière positive, puisqu'il vit à proximité de la cité sportive et concentre toute son attention sur le football et sur la poursuite de sa progression, tout en préférant rester à l'écart des projecteurs en dehors du terrain.

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