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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Par catégorie… Le Maroc aborde les rencontres les plus exigeantes de la Coupe du monde 2026

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Les Lions de l'Atlas affrontent un nouveau défi de taille

Le Maroc s’apprête à disputer l’un des affiches majeures des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face aux Pays-Bas, après avoir partagé les points (1-1) avec le Brésil lors de la première journée de la phase de groupes.

Cette rencontre revêt une importance particulière, car elle marquera la deuxième confrontation de ce Mondial 2026 entre deux sélections figurant parmi les dix meilleures au classement mondial de la FIFA, après le duel entre les Lions de l’Atlas et la Seleção.

Le Maroc pointe actuellement à la sixième place du classement FIFA, juste derrière le Brésil (5e) et devant les Pays-Bas (7e).

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Les Marocains ont terminé deuxième du groupe C avec 7 points, derrière le Brésil, leader du groupe à la différence de buts.

De son côté, les Pays-Bas ont terminé en tête du groupe 6 avec 7 points, récoltés grâce à deux victoires contre la Suède et la Tunisie, ainsi qu’un match nul face au Japon.

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