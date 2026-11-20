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De la Juventus à Troyes, en passant par les divisions inférieures et l’Espagne. Paolo Gozzi Iweru a construit son parcours dans des univers footballistiques très différents après avoir franchi toutes les étapes de la formation à la Juventus. Aujourd’hui, il tente de s’imposer en Ligue 1, où ses qualités techniques et physiques pourraient lui permettre d’atteindre un très haut niveau.

Défenseur central gaucher né en 2001, italien du côté de son père et nigérian de l’autre, il est passé par toutes les sélections italiennes de jeunes et a fait ses débuts en Serie A avec la Juventus avant de découvrir véritablement le football professionnel à Fuenlabrada, au Genoa, à Pescara et au Red Star. Mais c’est son transfert à Troyes à l’été 2024 qui lui donne aujourd’hui l’occasion de franchir un cap dans sa carrière.



Interrogé par Calciomercato et Goal, grâce à l’opportunité offerte par l’International Department de la Ligue de Football Professionnel, le défenseur central italien s’est livré sur l’ensemble de son parcours, soulignant notamment les grandes différences entre les footballs français et italien.

Commençons par la France. Tu es arrivé à Troyes et tu as contribué à ramener le club en Ligue 1. Comment t’es-tu senti pendant ces deux années en France et dans quelle mesure cette expérience t’a-t-elle aidé à grandir, sur le terrain et en dehors ?

« Je me suis bien senti. L’approche avec les jeunes est un peu différente de celle de l’Italie et le football est légèrement plus difficile sur certains points. L’intégration est très présente ici, le pays présente un niveau de diversité ethnique très élevé, et mon intégration au groupe s’est donc faite naturellement. En plus, je parle français et j’ai vécu quelque temps en France, ce qui m’a aidé. Je suis heureux d’être ici. »

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Quel environnement as-tu trouvé à Troyes ? Quel genre de club est-ce ? Qu’est-ce qui t’a le plus marqué dans le club, le vestiaire et la façon de vivre le football en France ?

« L’ambiance est positive. Quand je suis arrivé, l’équipe sortait d’une mauvaise saison et risquait de descendre en Serie C française. Le club traversait une période difficile, mais nous avons réussi à très bien nous reprendre et à construire un parcours important qui nous a ramenés en Ligue 1. Ici, le football ne se vit pas comme en Italie : les gens vont moins au stade et le vivent moins intensément, mais nous pouvons faire de bonnes choses. »

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Tu as maintenant l’occasion de te mesurer à la Ligue 1, un championnat dont l’intensité et l’impact physique sont assurément différents de ceux du football italien... Y a-t-il un attaquant ou une équipe qui t’a particulièrement impressionné ?

« En France, il y a certainement plus d’impact physique, mais aussi beaucoup de technique et peut-être moins de tactique qu’en Italie. Il y a plus d’espaces et il faut être prêt à jouer sur tout le terrain. En Italie, en revanche, le défenseur est davantage protégé : il défend en ligne plutôt qu’individuellement. Depuis mon arrivée en Ligue 1, j’avais envie d’affronter des joueurs comme Kvaratskhelia, mais je n’en ai pas eu l’occasion. Et puis il y a Doué, Dembélé... ils sont tous vraiment très forts. Mais ici, dans le vestiaire, nous disons tous beaucoup de bien de Balogun, de Monaco : c’est un attaquant puissant, rapide, toujours dangereux. C’est l’un des plus difficiles à affronter. »

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Si tu devais te décrire, quel type de défenseur es-tu ? Te sens-tu plus à l’aise dans l’axe d’une défense à quatre ou dans une défense à trois ?

« En réalité, j’ai parfois aussi joué latéral et je peux occuper ce poste, mais ma position naturelle est dans l’axe d’une défense à quatre. J’ai également joué dans une défense à trois et cela me plaît : je pense pouvoir bien m’adapter aux deux systèmes. Je suis un défenseur gaucher, j’aime relancer et chercher la profondeur. Je dois probablement encore progresser dans le jeu aérien, mais j’y travaille ici et je sens que j’ai avancé dans ce domaine. Ma formation italienne m’a certainement beaucoup aidé sur le plan tactique : je sais comment me déplacer, je connais l’importance du placement du corps et des déplacements mieux que d’autres joueurs formés ici, car en France, on travaille moins ces aspects et d’une manière un peu différente. »

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Le travail à l’entraînement est-il si différent entre l’Italie et la France ?

« De manière générale, j’ai remarqué une différence dans le travail quotidien entre l’Italie et la France. En Italie, quand les équipes atteignent un haut niveau, elles commencent à beaucoup travailler collectivement et moins sur chaque joueur. Ici, en France, on insiste davantage sur la progression individuelle. C’est aussi pour cela que je progresse beaucoup dans certains domaines, comme ma capacité à marquer un adversaire et à gérer les situations défensives. »

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Y a-t-il un défenseur dont tu t’es beaucoup inspiré au cours de ta carrière ou que tu aimes regarder aujourd’hui ?

« Quand j’étais à la Juventus, j’aimais beaucoup Giorgio Chiellini. Dans sa façon de défendre, aussi bien au marquage individuel que dans le travail collectif de la défense, il était le meilleur de tous. Parmi les défenseurs modernes, j’aime Upamecano, surtout pour sa capacité à relancer et à bien jouer le ballon. »

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Tu as cité la Juventus, dont tu es issu du centre de formation. Tu es arrivé très jeune à Turin. Peux-tu nous raconter cette période, ce choix et la façon dont il a changé ta vie ?

« Je dois tout à la Juventus. Le club m’a fait grandir, je dirais, de mes 10 à mes 21 ans, en m’apprenant d’abord à être un footballeur, puis un homme. Je suis allé à l’école là-bas, j’y ai étudié : cela a été une partie fondamentale de ma vie. Mon arrivée à la Juventus a été assez simple. J’ai disputé un match contre eux alors que je jouais dans un autre petit club de Turin, et j’ai bien joué. La semaine suivante, ils m’ont appelé, j’ai passé un essai et ils m’ont recruté. »

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Tu as aussi fait tes débuts en équipe première, en Serie A. Peux-tu nous raconter cette émotion ?

« Oui, contre la Spal. La veille, je m’étais entraîné avec l’équipe première et j’avais fait une bonne séance. À ce moment-là, la Juventus avait de fait déjà remporté le championnat. Allegri était sur le banc et l’équipe devait se concentrer sur le match contre l’Ajax, qui était important pour la Ligue des champions. J’ai donc été convoqué, ce qui m’avait déjà beaucoup surpris parce que je ne pensais vraiment pas pouvoir jouer. Puis, trois heures avant le match, Allegri m’a appelé dans son bureau et m’a dit : ‹ Je vais te faire jouer d’entrée, tu te sens prêt ? › J’ai évidemment répondu oui, que je me sentais prêt, et ensuite, le reste est venu naturellement. Je ne m’y attendais certainement pas. Ce furent les heures les plus longues de ma vie, avec beaucoup d’anxiété. Mais finalement, je me suis dit : ‹ C’est l’opportunité de ma vie ›, et je suis entré sur le terrain avec conviction. Sur le plan individuel, cela s’est bien passé, j’étais content de ma prestation même si nous avons perdu. Dans l’ensemble, c’était une très belle expérience. »

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Tu es aussi passé par la Juventus Under 23. Avec le recul, penses-tu que ce soit la bonne étape pour permettre aux jeunes de passer de la Primavera au football professionnel ?

« Quand je repense à cette année-là, sur le plan individuel, je n’étais peut-être pas encore prêt pour le football professionnel à ce moment-là et l’Under 23 m’a été utile. Mais aujourd’hui, en voyant aussi ce qui se passe en France, je me rends compte qu’ici, à 17 ans, on peut déjà arriver en équipe première sans trop se poser de questions. Avec les années, j’ai compris à quel point l’Under 23 m’avait aidé à découvrir le monde des professionnels, mais dans l’absolu, il vaut peut-être mieux apprendre à se confronter à ce football, quitte à connaître des difficultés en partant tout de suite en prêt en Serie B ou en Serie A et à y arriver sans être préparé. »

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Après la Juventus, tu as connu des expériences différentes, en passant par Fuenlabrada, Pescara et le Red Star avant d’arriver à Troyes. Si tu pouvais revenir en arrière, referais-tu tous ces choix ? Laquelle de ces expériences a été la plus importante pour ta progression, et pourquoi ?

« La plus importante a été celle en Espagne. Je sortais de l’Under 23 et je n’avais pas encore disputé beaucoup de vrais matches. En Espagne, j’ai compris ce qu’était la réalité du football professionnel. À la Juventus, nous avions tout, alors qu’à Fuenlabrada, il n’y avait pas les mêmes installations ni le même confort. Le contraste a été fort. Là-bas, j’ai rencontré des personnes qui jouaient leur vie à travers le football. Tu es footballeur, mais tu n’es pas encore au sommet : tu dois tout conquérir. À la Juventus, on nous disait que nous avions de la chance, parce que nous étions habitués à vivre toujours au plus haut niveau. En Espagne, j’ai compris le sens de ces paroles. »

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Comment se passe ta saison à Troyes ? L’an dernier, tu as subi une grave blessure. Quels sont tes objectifs personnels et ceux de l’équipe ?

« Oui, l’an dernier, j’ai commencé la saison en disputant les 15 premiers matches, puis j’ai été arrêté par une fracture du pied. J’ai eu quelques autres petits problèmes, cela arrive quand on revient de ce type de blessure, mais maintenant, je vais bien physiquement. Mon objectif personnel est de m’imposer à Troyes : j’ai une très belle opportunité et je veux la saisir. L’objectif de l’équipe est d’assurer directement son maintien. Ensuite, si l’occasion se présente, nous essaierons aussi de rêver à quelque chose de plus. »

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Tu as porté le maillot de l’Italie dans les sélections de jeunes, des moins de 17 ans aux moins de 19 ans, et tu as même atteint la finale de l’Euro des moins de 17 ans. Nourris-tu toujours le rêve de rejoindre un jour l’équipe nationale A ? As-tu eu des nouvelles de Mancini ou de son staff ces derniers mois ? Et si le Nigeria t’appelait avant l’Italie, as-tu déjà réfléchi à ce que tu ferais ?

« Mon objectif, avant tout, est de gagner une place importante ici, à Troyes, pour mériter une convocation en équipe nationale. Je pense avoir les qualités nécessaires pour y parvenir. Quant au choix, je me suis toujours dit que je serais disponible pour la première sélection nationale qui me témoignerait une entière confiance. Ma mère est nigériane et nous allions souvent au Nigeria quand j’étais petit, donc j’ai aussi un lien avec ce pays, mais aujourd’hui, je dois tout à l’Italie. Ma mère aussi a fini par devenir italienne, alors si je réussis ici, à Troyes, pourquoi pas ? Je veux me donner la chance de saisir cette opportunité et je suis convaincu que je pourrai bientôt entrer dans les plans de l’Italie. »