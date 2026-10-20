À quelques heures du choc des géants en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain vit un état d'urgence non déclaré ; non pas à cause de la puissance du Barça dans son ensemble, mais à cause d'un seul nom : Lamine Yamal.

La blessure du joyau portugais Nuno Mendes a déclenché une crise sur le côté gauche de la défense parisienne et a placé Luis Enrique face à un dilemme tactique que des experts du football français ont qualifié de suicidaire, s'il venait à être résolu avec le nom actuellement évoqué.

La crise de l'arrière gauche : une brèche qui menace le rêve parisien

Le camp du Parc des Princes a encaissé un coup douloureux avec la confirmation de l'absence de Nuno Mendes lors du match décisif face au Barça.

L'arrière latéral, qui était le premier bouclier contre les ailiers adverses, laisse un vide immense, si bien que la question, dans tous les studios d'analyse français, est passée de « Comment le PSG va-t-il gagner ? » à « Qui osera arrêter Lamine Yamal ? ».

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Dans la célèbre émission « Rothen s'enflamme » sur RMC, la légende du football français Jean-Michel Larqué n'a pas hésité à rendre un verdict cinglant. Il a estimé qu'envisager de titulariser Lucas Digne, l'ancien joueur du Barça, pour remplacer Mendes est un pari perdu d'avance.

Larqué a déclaré sur un ton tranchant : « Mettre Lucas Digne en duel direct avec Lamine Yamal n'est pas seulement un problème, c'est un suicide tactique. Le recruter à ce poste était une grave erreur stratégique de la direction parisienne. Nous savions tous que Lucas Hernández ne convenait pas pour remplacer Mendes, et pourtant la direction a répété la même erreur. »

Le transfert à 7 millions sous la loupe

Larqué n'était pas le seul dans la ligne de mire des critiques. L'analyste Éric Di Meco a remis en question l'intérêt du transfert qui a amené Digne cet été d'Everton pour 7 millions d'euros, déclarant : « Nous parlons d'un joueur âgé de 33 ans, dont la carrière est clairement sur une pente descendante. Il y a de sérieuses interrogations sur le point de savoir s'il est même la troisième option à son poste. Au regard de l'âge et des capacités actuelles, ce recrutement ne sert pas un projet de l'envergure du Paris Saint-Germain. »

Di Meco est même allé plus loin, rappelant un épisode que le public français n'oublie pas, lorsque Digne a concédé un penalty naïf contre Lamine Yamal lui-même en demi-finale de la Coupe du monde 2016 entre la France et l'Espagne, en référence à un complexe historique entre les joueurs.

La solution folle : Zaïre-Emery

Au cœur de ce pessimisme, Larqué a proposé une solution choc et inattendue, mais qu'il juge la plus logique : déplacer le joyau du milieu Warren Zaïre-Emery au poste d'arrière gauche.

Il a expliqué : « Je placerais Zaïre-Emery sur le côté gauche sans hésitation. Il possède une puissance physique énorme, une condition physique intarissable, et il est au sommet de sa forme. Il a prouvé à chaque fois qu'il était capable de briller à n'importe quel poste qu'on lui demande. Il est le seul capable de suivre la vitesse et les accélérations de Lamine. »

De son côté, Christophe Dugarry, champion du monde 1998, a tenté d'atténuer la virulence des attaques contre Digne, appelant à lui accorder un peu de temps. Il a déclaré : « Il ne faut pas oublier le facteur Luis Enrique. L'entraîneur impose une philosophie très complexe à ses latéraux, et Nuno Mendes lui-même a longtemps souffert au début avant de s'adapter à ses idées. Peut-être que Digne a simplement besoin de plus de temps pour comprendre le système. »



