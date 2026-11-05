Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue Conférence
team-logoPanathinaikos
Athens Olympic Stadium
team-logoCSKA Sofia
Regardez ici ! CANAL+ Live
Avec le concours de

Panathinaïkos - CSKA Sofia : qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Panathinaikos vs CSKA Sofia
Panathinaikos
CSKA Sofia
Ligue Conférence

En Ligue Conférence, le Panathinaïkos affronte le CSKA Sofia. Mais sur quelle chaîne et quelle plateforme suivre le match en direct aujourd’hui ?

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors s’avérer très utile.

NordVPN

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée

Regardez le foot partout
  • Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN digne de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone portable ou tablette).
  • Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.
FranceCANAL+ Live
SuisseBlue Sport
Algérie, Maroc, Vietnam, TunisiebeIN SPORTS CONNECT
  • Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
  • Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion.
  • Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Panathinaïkos - CSKA Sofia : heure du coup d’envoi

crest
Ligue Conférence - Journée 3
Athens Olympic Stadium

Le match entre le Panathinaïkos et le CSKA Sofia débutera le 5 novembre 2026 à 21 h.

Panathinaïkos - CSKA Sofia en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Les faits marquants de la semaine : qu’en est-il du Panathinaïkos et du CSKA Sofia ?

Le Panathinaïkos aborde cette rencontre avec un bilan parfait de cinq victoires lors de ses cinq derniers matches officiels. Le club grec a récemment battu l’AEK Athènes 2-0 en Super League. Auparavant, il s’était imposé 5-1 face à l’Asteras Tripolis. En Conference League, le Panathinaïkos a dominé le Qairat Almaty 5-1. Au total, l’équipe a inscrit 11 buts et n’en a encaissé que 3 lors de ses cinq derniers matches.

Le CSKA Sofia affiche une forme nettement plus irrégulière : sur ses cinq derniers matches, le club compte deux victoires, deux nuls et une défaite. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul vierge face au PFK Slavia Sofia. En Conference League, le CSKA Sofia a fait match nul 2-2 contre le FC Nordsjälland, mais s’était auparavant incliné 2-1 face à l’AS Monaco.

PAO

PAO - Forme

ATT
V5-1
KAL
V1-5
VOL
V0-1
ARI
V2-1
AEK
V2-0
But marqué (encaissé)
15/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
CSS

CSS - Forme

ASM
D1-2
NES
V0-2
FCN
N2-2
LUR
V2-0
SSO
N0-0
But marqué (encaissé)
7/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Panathinaïkos - CSKA Sofia : compositions d’équipe

Panathinaikos vs CSKA Sofia compositions

4-3-3
Panathinaikos crest
Panathinaikos
PAO
Formation
CSKA Sofia crest
CSKA Sofia
CSS
5-4-1
I. PenaI. PenaG. KyriakopoulosG. KyriakopoulosR. van DrongelenR. van DrongelenS. de VrijS. de VrijD. CalabriaD. CalabriaV. TabordaV. TabordaK. KangwaK. KangwaI. LouzaI. LouzaS. Andino ValenciaS. Andino ValenciaL. GarciaL. GarciaE. RastoderE. RastoderF. LapoukhovF. LapoukhovA. MartinoA. MartinoT. IvanovT. IvanovPastorPastorD. AlmeidaD. AlmeidaJ. GbaminJ. GbaminI. PittasI. PittasS. SensiS. SensiA. YordanovA. YordanovI. SoletI. SoletL. GodoyL. Godoy
CSKA Sofia crest
CSKA Sofia
CSS
4-3-3
Panathinaikos

Onze de départ

CSKA Sofia

Remplaçants

Entraineur

  • J. Neestrup
  • M. Gisdol

Panathinaïkos - CSKA Sofia : forme des équipes

PAO

PAO - Forme

ATT
V5-1
KAL
V1-5
VOL
V0-1
ARI
V2-1
AEK
V2-0
But marqué (encaissé)
15/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
CSS

CSS - Forme

ASM
D1-2
NES
V0-2
FCN
N2-2
LUR
V2-0
SSO
N0-0
But marqué (encaissé)
7/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Panathinaïkos - CSKA Sofia : bilan des confrontations directes

Face à face

PanathinaikosNulCSKA Sofia
2
0
0
Ligue Europa
Panathinaikos badge
Panathinaikos
PAO
2
CSKA Sofia badge
CSKA Sofia
CSS
1
FDM
Ligue Europa
CSKA Sofia badge
CSKA Sofia
CSS
0
Panathinaikos badge
Panathinaikos
PAO
1
FDM
3Buts marqués0
Matchs au-delà des 2.5 buts0/2
Les deux équipes ont marqué0/2

Panathinaïkos - CSKA Sofia : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
MjaellbyMjaellbyMJA
321051+47
V
N
V
2
AjaxAjaxAJX
320183+56
V
V
D
3
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
V
V
4
LuganoLuganoLUG
220084+46
V
V
5
BrannBrannBRA
220062+46
V
V
6
TwenteTwenteTWE
220051+46
V
V
7
MonacoMonacoASM
220051+46
V
V
8
TrabzonsporTrabzonsporTRS
320163+36
D
V
V
9
Saint-TrondSaint-TrondSTT
220030+36
V
V
10
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
320132+16
D
V
V
11
FribourgFribourgSCF
320145-16
V
D
V
12
BrightonBrightonBHA
211040+44
N
V
13
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
N
V
14
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
V
N
15
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
31114404
N
D
V
16
BragaBragaBRA
311123-14
N
V
D
17
La GantoiseLa GantoiseGNT
311112-14
N
D
V
18
FC ThouneFC ThouneTHU
31023303
V
D
D
19
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
310234-13
D
V
D
20
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
310236-33
V
D
D
21
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
N
N
22
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
N
N
23
Riga FCRiga FCRIG
20202202
N
N
24
R.S. BelgradeR.S. BelgradeZVE
302156-12
N
N
D
25
AGFAGFAGF
302112-12
N
N
D
26
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
302137-42
N
D
N
27
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
N
D
28
JablonecJablonecJAB
201123-11
N
D
29
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
N
D
30
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
N
D
31
GetafeGetafeGET
201136-31
D
N
32
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
301226-41
D
D
N
33
Inter D.Inter D.ESC
301226-41
N
D
D
34
KuPSKuPSKUP
301226-41
N
D
D
35
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
301227-51
D
D
N
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
D
D
Qualification pour les quarts de finale

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google