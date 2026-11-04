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Panathinaïkos - CSKA Sofia : heure du coup d’envoi

Ligue Conférence - Journée 3 5 nov. 2026 - 15:00 Apostolos Nikolaidis Stadium

Le match entre le Panathinaïkos et le CSKA Sofia débutera le 5 novembre 2026 à 21 h.

Panathinaïkos - CSKA Sofia : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

L’actualité de la semaine : que s’est-il passé du côté du Panathinaïkos et du CSKA Sofia ?

Le Panathinaïkos aborde cette rencontre avec un bilan parfait de cinq victoires lors de ses cinq derniers matches officiels. Le club grec a récemment battu l’AEK Athènes 2-0 en Super League. Auparavant, il avait signé un impressionnant succès 5-1 face à l’Asteras Tripolis. En Conference League, le Panathinaïkos a dominé Qairat Almaty 5-1. Au total, l’équipe a inscrit 11 buts et n’en a encaissé que 3 lors de ses cinq derniers matches.

Le CSKA Sofia affiche une forme nettement plus irrégulière : sur ses cinq derniers matches, le club compte deux victoires, deux nuls et une défaite. Sa dernière rencontre s’est soldée par un match nul et vierge face au PFK Slavia Sofia. En Conference League, le CSKA Sofia a fait match nul 2-2 contre le FC Nordsjälland, après s’être incliné 1-2 face à l’AS Monaco.

Panathinaïkos - CSKA Sofia : compositions d’équipe

Panathinaïkos - CSKA Sofia : forme des équipes

Panathinaïkos - CSKA Sofia : bilan des confrontations directes

Panathinaïkos - CSKA Sofia : classements