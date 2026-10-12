Owen surprend les supporters de Manchester United avec sa position sur le limogeage de Carrick

Michael Owen a affirmé qu'il ne voyait pas la nécessité de s'interroger pour le moment sur l'avenir de Michael Carrick avec Manchester United, malgré le début de saison catastrophique de l'équipe, insistant sur le fait que le technicien anglais mérite davantage de temps pour remettre le club sur les bons rails.

Selon le quotidien britannique « Mirror », Owen estime que Carrick ne mérite pas de subir une forte pression à ce stade, surtout après ce qu'il a réalisé avec Manchester United durant son intérim entre janvier et mai derniers, puisqu'il a su effacer les conséquences du départ de Ruben Amorim et conduire l'équipe à la troisième place de la Premier League.

Mais le début de la nouvelle saison a été totalement contraire aux attentes, Manchester United occupant actuellement la treizième place au classement de la Premier League, avec une seule victoire, 3 matches nuls et deux défaites.

Le résultat de samedi a été particulièrement douloureux pour les supporters de Manchester United, l'équipe de Carrick ayant dû se contenter d'un match nul 1-1 face à Tottenham Hotspur, qui souffre lui aussi sous la direction de Roberto De Zerbi et n'a remporté aucune victoire depuis le début de la saison.

Et bien que certains supporters puissent rapidement réclamer le limogeage de Carrick, notamment parce qu'Erik ten Hag et Amorim avaient également connu des débuts très laborieux lors des saisons qui se sont achevées par leur licenciement, Owen estime que le technicien de 45 ans a besoin de plus de temps pour reconstruire l'équipe, et il s'est exprimé avec franchise sur la situation actuelle à Old Trafford.

Owen a déclaré : « J'aimerais penser qu'il obtiendra plus de temps. Je veux dire qu'il a accompli un travail formidable la saison dernière. »

Il a ajouté : « Je pense qu'il mérite plus de temps. Je pense que l'on peut facilement souligner deux choses. Manchester City a bénéficié de l'une des meilleures décisions de l'assistance vidéo à l'arbitrage, ou de l'une des pires, selon l'équipe que vous supportez, et Manchester United aurait facilement pu avoir quelques points supplémentaires. »

Il a poursuivi : « Je ne dis pas que cela aurait tout arrangé, mais soyons réalistes, Manchester United a été très mauvais pendant 10 ou 15 ans. Et la seconde moitié de la saison dernière a été la meilleure période de l'équipe sur cet intervalle. »

Il a continué : « C'est pourquoi on peut comprendre que les supporters de Manchester United aient pensé que la saison actuelle pourrait être formidable et très enthousiasmante. Si l'équipe avait continué à jouer comme elle l'a fait la saison dernière, elle aurait peut-être pu se battre pour le titre. »

Il a enchaîné : « Je pense que le sentiment que l'équipe a déjà perdu ses chances de jouer le titre, et qu'elle est déjà éliminée de la Coupe de la Ligue anglaise, est très frustrant. Il reste encore une longue saison devant nous. »

Il a ensuite expliqué : « Je le comprends, et je comprends pourquoi il y a une certaine déception, mais cela ne signifie pas que Michael Carrick doive soudainement subir une pression énorme après ce qu'il a réalisé la saison dernière. Le club a déjà emprunté ce chemin, en limogeant et en changeant sans cesse d'entraîneurs, et en cherchant la nouvelle option brillante. »

Il a conclu : « Le club a fait appel à d'anciens entraîneurs, à des entraîneurs expérimentés, à d'anciens joueurs, et il a aussi recruté le nouvel entraîneur venu de l'étranger qui bénéficie de beaucoup de lumière et d'attrait. Il a tout essayé. Et à un moment donné, il faut simplement comprendre que revenir au rang que l'on veut atteindre exigera un processus long et lent. »



