Michael Owen a mis en garde son ancien club, Liverpool, contre le Paris Saint-Germain, qui « exploiterait » son besoin pressant de compenser le départ de Mohamed Salah, en gonflant ses exigences financières pour autoriser le transfert de l'ailier français Bradley Barcola.

Liverpool est à la recherche d'un nouvel ailier avant la fermeture du marché des transferts estival en septembre, après que Salah a résilié son contrat et rejoint le club turc de Trabzonspor lors d'un transfert libre, alors qu'il avait signé un nouveau contrat de deux ans avec les Reds en avril dernier.

Le club anglais fait face à une tâche difficile pour combler le vide laissé par le « Roi égyptien » après neuf ans à Anfield, durant lesquels il a inscrit 257 buts et délivré 123 passes décisives en 442 matchs, menant l'équipe au sacre en Premier League anglaise en 2020 et 2025, ainsi qu'en Ligue des champions de l'UEFA en 2019.

Barcola (23 ans) s'est imposé comme la cible prioritaire de Liverpool cet été, malgré la mention d'autres noms comme Yann Diomandé et Ibrahim Mbaye. Selon les informations, le Paris Saint-Germain évalue son joueur à environ 145 millions de livres sterling, bien que sa carrière footballistique se soit jusqu'à présent limitée au championnat de France.

Owen a affirmé, dans des déclarations au site « Liverpool Echo », que le Paris Saint-Germain pourrait faire monter le prix pour exploiter la situation de Liverpool, d'autant plus que le contrat de Barcola court jusqu'en 2028 et que rien ne contraint le club français à le vendre.

Il a déclaré : « Barcola est le nom le plus en vue actuellement et il semble disponible, mais il sera coûteux. Liverpool a besoin d'un recrutement de premier plan à ce poste après le départ de Salah, de Mané et de Diaz. Ils auront peut-être besoin de deux ailiers, mais il est certain qu'ils en ont besoin d'au moins un. Il semble qu'ils s'intéressent à lui et qu'il possède les qualités requises, mais tout dépendra du prix. »

Et de poursuivre : « Liverpool comptait Salah, Mané et Diaz. De nombreux joueurs formidables occupant les postes sur les ailes sont passés par le club au fil des ans, mais il semble que ce type de joueurs se fasse rare à Liverpool en ce moment. »

Owen a estimé que la somme de 145 millions de livres sterling était « exorbitante et démesurée » pour un joueur qui n'a pas encore fait ses preuves en Premier League anglaise, ajoutant : « Il a joué au plus haut niveau, mais à un moment donné il faut savoir dire non. Si le montant atteint 145 millions, c'est de la folie. »

Owen a révélé qu'il aurait préféré recruter Jarrod Bowen de West Ham pour succéder à Salah, estimant que cela aurait été « tout à fait logique », mais il a précisé que cette option n'était plus disponible.

La star anglaise a conclu : « Le problème, c'est que tout le monde sait à quel point Liverpool a besoin d'un joueur de très haut niveau, si bien qu'ils seront contraints de payer une somme exorbitante. C'est peut-être ce qu'il faut faire, mais 145 millions, c'est un chiffre énorme. »