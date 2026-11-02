Owen : j'ai pleuré à chaudes larmes en quittant Liverpool pour le Real Madrid

L'ancienne star du Real Madrid et de Liverpool, Michael Owen, a dévoilé les coulisses émouvantes de son transfert vers le club madrilène durant l'été 2004, affirmant qu'il avait pleuré à chaudes larmes alors qu'il se dirigeait vers l'aéroport, après avoir réalisé qu'il était sur le point de quitter le club auquel il avait été lié tout au long de sa carrière.

L'ancien attaquant anglais est revenu sur les souvenirs de son transfert au Real Madrid, lors d'un entretien accordé au magazine « FourFourTwo », expliquant que l'opportunité de porter le maillot blanc était extrêmement séduisante pour lui, bien que quitter Liverpool, le club de sa vie, lui ait causé un état émotionnel dont il se souvient encore avec force aujourd'hui.

Owen a déclaré : « Je me souviens avoir pleuré à chaudes larmes alors que je me rendais à l'aéroport, et je me disais : qu'est-ce que je laisse derrière moi ? »

Owen avait alors 24 ans, après avoir été sacré Ballon d'Or en 2001 et avoir passé l'intégralité de sa carrière avec Liverpool. Il a expliqué : « J'avais le sentiment que si je partais, j'aurais déjà passé beaucoup de temps avec Liverpool, et que je pourrais toujours y revenir. Alors j'ai pensé que je devais tenter l'expérience et en profiter. »

Et il a ajouté, en expliquant les raisons de son accord pour rejoindre le Real Madrid : « Les stars des Galactiques, ce maillot blanc, la manière dont tout le monde entre sur le terrain comme des anges, en plus de ce stade incroyable et d'une culture différente. »

Lors d'une tournée de Liverpool aux États-Unis en préparation de la nouvelle saison, Owen a reçu un appel de son agent, qui l'a informé de la possibilité d'un transfert au Real Madrid.

L'attaquant anglais partageait sa chambre avec son coéquipier Jamie Carragher, qui a rapidement eu connaissance du contenu de la conversation et a tenté de le convaincre de refuser l'offre, en le mettant en garde : « N'y va pas ! Ils ont Raúl, Ronaldo et Fernando Morientes, et tu n'auras pas l'occasion de jouer ! »

Owen a reconnu qu'il était partagé à parts égales entre accepter et refuser l'offre, mais la possibilité de vivre l'expérience au stade Santiago Bernabéu a finalement été le facteur décisif.

Owen se souvient encore très bien du sentiment qui l'a envahi après avoir pris sa décision : « Vous connaissez ce sentiment quand vous signez quelque chose et que vous pensez ne plus pouvoir faire marche arrière ? Quand vous vous dites : mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? »

Malgré cela, la star anglaise évite d'employer le mot regret lorsqu'elle évoque cette décision.

L'expérience d'Owen avec le Real Madrid n'a duré qu'une seule saison, celle de 2004-2005, au cours de laquelle il a disputé 45 matchs et inscrit 16 buts, mais il n'a pas réussi à s'imposer durablement dans le onze de départ, au sein d'une équipe qui comptait un ensemble des plus grandes stars du football mondial. Un an plus tard, l'attaquant anglais est rentré dans son pays pour rejoindre Newcastle United.

Le départ d'Owen de Liverpool n'a pas été du goût d'une partie des supporters du club, avant que son transfert ultérieur à Manchester United en 2009 n'aggrave davantage sa relation avec les fans des Reds.

Il a conclu ses propos sur cette décision qui a laissé une grande empreinte sur sa carrière : « La dernière chose à laquelle j'ai pensé, c'était que j'allais quitter Liverpool. »