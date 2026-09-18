Ousmane Dembélé désigne le meilleur joueur du monde : « Il mérite le Ballon d’Or »

Ousmane Dembélé a clairement indiqué qui mérite, selon lui, le Ballon d’Or cette année. Le lauréat de cette prestigieuse récompense en 2025 met clairement en avant son coéquipier au Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia. « Il est le meilleur joueur du monde », affirme Dembélé.

Interrogés lors d’un entretien commun pour Ligue 1+, Dembélé et Kvaratskhelia ont été invités à s’exprimer sur le prochain Ballon d’Or. Les deux stars du PSG se sont alors clairement désignées mutuellement comme favorites.

Kvaratskhelia ouvre le bal : « La manière dont Ousmane joue et aide l’équipe, ainsi que la manière dont il dirige l’équipe, est très importante pour nous », explique le Géorgien. « Sa façon d’être est incroyable. Nous sommes tout simplement très heureux de l’avoir dans notre équipe. »

De son côté, Dembélé ne laisse aucun doute sur l’estime qu’il porte à Kvaratskhelia. « Je serais très heureux, car il le mérite », déclare Dembélé. « La saison qu’il a réalisée a été exceptionnelle. Pour moi, c’est le meilleur joueur du monde et c’est pour cela qu’il mérite de remporter le Ballon d’Or. »

Dembélé sait désormais lui-même ce que l’on ressent lorsqu’on reçoit le Ballon d’Or. Le Français a remporté cette récompense en 2025 et figure à nouveau parmi les nommés cette année.

Cependant, chez les bookmakers, les deux stars du PSG ne figurent pas encore en tête pour le moment. Harry Kane est actuellement considéré comme le grand favori pour le Ballon d’Or, tandis que Lamine Yamal est vu comme le deuxième candidat, et Kylian Mbappé complète actuellement le top 3.

Kvaratskhelia et Dembélé ne sont pour l’instant considérés que comme des outsiders dans cette course.