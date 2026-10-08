Dans un entretien accordé au journal espagnol Marca, Ferre a reconnu avoir un jour été victime d’une tentative de corruption. « Oui, c’est vrai. Un agent voulait me rencontrer. Son joueur était évidemment nommé. Après m’avoir expliqué ses mérites et en avoir fait l’éloge, il m’a demandé si je pouvais, entre guillemets, “vendre” sa candidature auprès du jury », a-t-il déclaré.

Ferre, qui a occupé le poste de rédacteur en chef de France Football pendant 30 ans, a toutefois refusé l’offre. « J’ai ensuite dû quitter brièvement la table pour répondre à un appel. Quand je suis revenu, l’agent avait déjà disparu. Mais il y avait une enveloppe sur la table. Je l’ai prise et je l’ai remise à la réception. Je ne sais pas ce qu’il y avait dedans », a-t-il souligné.

Ferre n’a toutefois pas révélé de quelle année datait cette tentative de corruption.

Des échanges particuliers avec Luka Modric et Karim Benzema

Le Français a également raconté deux appels à des lauréats qui lui sont restés en mémoire. Il a d’abord livré des détails sur sa conversation avec Luka Modric, vainqueur du Ballon d’Or 2018. « Je lui ai annoncé qu’il avait gagné. Soudain, le silence s’est installé à l’autre bout du fil. Puis il a pleuré et m’a dit que c’était incroyable. »

Ferre s’est aussi dit surpris par la réaction de Karim Benzema en 2022. « Ce qui m’a surpris, c’est la froideur avec laquelle il a réagi, comme si cela n’avait pas une grande importance pour lui. Quelques jours plus tard, il s’est excusé et m’a expliqué ce qui s’était passé. Il m’a dit qu’il était allongé sur une table de soins et qu’il recevait un massage. Il aurait voulu crier, mais il ne le pouvait pas, parce qu’il était entouré de ses coéquipiers et qu’il savait qu’il devait garder le secret pour lui. »

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Qui remportera le Ballon d’Or cette année ?

Cette année, Harry Kane (Bayern Munich), Lamine Yamal (FC Barcelone) et Kylian Mbappe (Real Madrid) font partie des favoris pour le Ballon d’Or, qui sera attribué le 26 octobre. Ces deux derniers s’étaient eux-mêmes mis en avant ces dernières semaines pour le prix, avec une autopromotion discutable.

Une démarche que Ferre a récemment critiquée. « Les votants ne sont pas naïfs. Ils ont à la fois l’expérience et le discernement nécessaires pour juger et évaluer un joueur sans avoir à entendre dix ou quinze fois qu’il est le meilleur », a-t-il déclaré à Le Parisien, avant d’ajouter : « Quand je dis qu’on peut perdre le Ballon d’Or sur le plan de la communication, j’entends par là qu’un joueur se retrouve sous les projecteurs de manière désagréable et donne aux votants l’impression qu’ils sont poussés vers une décision. Ce type d’agitation, que certaines personnes mettent en scène, peut finir par irriter les votants. Car à ce stade, la manipulation devient assez évidente. »