La Fédération royale marocaine de football a annoncé la convocation d'Ilias Akhomach, attaquant de Villarreal, dans la liste de la sélection marocaine, une décision qui a suscité de nombreuses interrogations, dans la mesure où le Maroc n'a pas révélé quel joueur allait céder sa place à Akhomach.

Le journal espagnol « AS » a indiqué, mardi soir, que tous les éléments laissent penser que Brahim Díaz, la star du Real Madrid, pourrait être l'écarté de la liste, en raison des importants problèmes physiques dont il souffre ces derniers temps.

« AS » avait révélé lundi que Díaz avait disputé les derniers matchs en souffrant de vives douleurs, ce qui pourrait expliquer son absence de la liste de la sélection marocaine lors de la présente trêve internationale.

Bien qu'aucune confirmation officielle n'ait encore été publiée, les indices penchent vers une non-participation du joueur du Real Madrid avec le Maroc lors des deux matchs face au Gabon et au Lesotho, puis contre le Ghana lors du match amical attendu, compte tenu de son besoin de repos et de récupération de ses ennuis physiques.

Akhomach : une nouvelle récompense

À l'inverse, Ilias Akhomach a obtenu une nouvelle chance avec la sélection marocaine, après que le sélectionneur Mohamed Ouahbi a décidé de convoquer l'attaquant de Villarreal.

Akhomach est né en dehors du Maroc, plus précisément à Pierola, dans la région de Barcelone en Espagne, mais il a finalement choisi de représenter le pays de ses origines au niveau international.

Le joueur âgé de 22 ans a disputé 13 matchs sous le maillot de la sélection marocaine jusqu'à présent, mais il cherche toujours à inscrire son premier but international.

Díaz : le temps de la pause est venu

Depuis le début de la saison en cours, José Mourinho, le directeur technique, a montré, à travers ses déclarations et ses décisions, à quel point il comptait sur Díaz dans ses plans, le joueur marocain étant devenu un élément important sur le côté droit, répondant à la confiance de son entraîneur par des prestations solides.

Au cours de ses quatre saisons sous le maillot du Real Madrid, Díaz semble dans la meilleure position pour asseoir son statut de joueur titulaire incontournable, mais ses problèmes physiques actuels pourraient freiner sa progression de manière temporaire.

Dans le même temps, la décision de l'écarter de la présente trêve internationale pourrait être bénéfique pour le joueur, car elle lui offre le repos nécessaire pour récupérer et revenir sur les terrains le plus rapidement possible.

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