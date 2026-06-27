Roberto Martínez, sélectionneur du Portugal, a officialisé le onze de départ qui affrontera la Colombie dimanche matin pour la dernière journée du groupe 11 de la Coupe du monde 2026.
Le technicien espagnol a opté pour son attaque type afin de conquérir la victoire et de s’emparer de la première place du groupe 11.
Avec 6 points, la Colombie occupe actuellement la première place du groupe 11, deux longueurs devant le Portugal, deuxième.
Voici le onze portugais aligné :
Gardien : Diogo Costa
Défense : Ruben Dias, Renato Vega, Nuno Mendes, João Cancelo
Milieu : Bruno Fernandes, Vitinha, Ruben Neves
Attaque : Pedro Neto, João Félix, Cristiano Ronaldo
Quant à la formation colombienne, elle était la suivante :
Camilo Vargas, Santiago Arias, Davinson Sánchez, John Lucumí, Deiver Machado, Jefferson Lerma, John Arias, Gustavo Cuéllar, James Rodríguez, Luis Díaz et John Córdoba.