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UEFA Nations League A - Journée 5 12 nov. 2026 - 14:45 San Siro

Italie-France sera diffusé en direct sur Rai 1 et gratuitement en streaming sur RaiPlay. Voici les informations pour suivre le match.

San Siro, à Milan, accueille l’Italie et la France pour une rencontre de Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA. Les deux équipes ont besoin de points pour consolider leur position dans le groupe 1.

Roberto Mancini a choisi cette fenêtre internationale pour miser résolument sur les jeunes, en intégrant au groupe plusieurs talents émergents, comme le latéral de Chelsea Marco Palestra et le milieu offensif de Côme Mattia Liberali. Le sélectionneur italien a reconnu ouvertement ne pas disposer actuellement d’un meneur de jeu de métier, citant l’absence d’un profil comme Jorginho parmi les problèmes à résoudre pour l’avenir de l’équipe nationale.

La soirée sera toutefois marquée par une absence de poids : Nicolo Zaniolo, l’un des joueurs les plus expérimentés convoqués par Mancini, a quitté le rassemblement de Coverciano pour des raisons strictement personnelles. Le milieu offensif de l’Udinese a tenu à préciser sur Instagram que son départ n’avait rien à voir avec une blessure ou des tensions internes, réaffirmant son attachement au maillot de l’Italie.

Zinedine Zidane doit lui aussi composer avec une infirmerie bien remplie pour cette double confrontation. Après le retrait de Marcus Thuram en raison d’un problème au tendon du biceps fémoral droit et le forfait du défenseur Pierre Kalulu, c’est désormais Aurélien Tchouaméni qui tient le staff médical français en haleine : le milieu du Real Madrid a passé des examens après avoir ressenti une gêne au pubis lors d’une séance tactique à Clairefontaine. Kylian Mbappé est, lui, bien à la disposition de Zidane après avoir manqué les trois dernières convocations sur blessure. Selon son coéquipier Ibrahima Konaté, le capitaine des Bleus semble dans un excellent état d’esprit.

Le match s’annonce équilibré : les deux équipes se sont déjà affrontées lors de cette édition de la Ligue des nations et ont fait match nul 1-1 en octobre. Pour ne rien manquer de cette rencontre, voici toutes les informations pour regarder Italie-France en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Le staff de l’Italie n’a pas dévoilé de composition probable ni communiqué officiellement sur d’éventuelles blessures ou suspensions avant le match. Mancini a toutefois indiqué qu’il actualiserait son groupe en fonction des dernières évaluations physiques dans les heures précédant le coup d’envoi.

Du côté français, la situation est plus complexe. Marcus Thuram a été renvoyé dans son club en raison d’un problème au tendon du biceps fémoral droit, tandis que Pierre Kalulu est lui aussi indisponible. Aurélien Tchouaméni a passé des examens médicaux après avoir ressenti une gêne au pubis à l’entraînement : sa présence reste à déterminer. D’autres nouvelles sur l’état des joueurs sont attendues dans les heures précédant la rencontre.

État de forme

L’Italie aborde cette rencontre avec un bilan de trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Elle a remporté son dernier match face à la Turquie (3-1) le 5 octobre, après avoir déjà battu cette même équipe à l’extérieur (4-1). Sa seule défaite sur cette période remonte à la rencontre contre la Belgique, perdue 2-0. Au total, l’équipe de Mancini a marqué 10 buts et en a encaissé 5 durant cette période.

La France affiche de son côté une forme convaincante, avec quatre victoires et un match nul lors de ses cinq dernières sorties. Les Bleus ont battu la Belgique 4-1 lors de leur match le plus récent et n’ont plus perdu depuis juillet, lorsqu’ils s’étaient inclinés 6-4 face à l’Angleterre en Coupe du monde. En Ligue des nations, l’équipe de Zidane a fait preuve de solidité défensive et de qualité offensive, marquant 8 buts et en encaissant 4 lors de ses quatre derniers matches dans la compétition.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 2 octobre 2026, lorsque la France et l’Italie s’étaient partagé les points avec un nul 1-1 en Ligue des nations. Sur leurs cinq derniers affrontements, la France compte trois victoires contre une pour l’Italie, ainsi qu’un match nul. Les Bleus se sont imposés 3-1 lors des deux rencontres de l’édition précédente de la Ligue des nations, en 2024, tandis que l’Italie n’a plus battu la France depuis un match amical de 2018 remporté 3-1 par les Français.

Classement

Grp. 1 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 France FRA 4 3 1 0 7 2 +5 10 V N V V 2 Italie ITA 4 2 1 1 8 5 +3 7 V N V D 3 Belgique BEL 4 2 0 2 6 5 +1 6 D V D V 4 Turquie TUR 4 0 0 4 2 11 -9 0 D D D D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation

Dans le groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des nations, la France occupe actuellement la première place, tandis que l’Italie est deuxième.