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Osnabrück - Hanovre 96 : heure du coup d’envoi

Bundesliga 2 - Journée 13 28 nov. 2026 - 14:30 Stadium at the Bremer Brucke

Le VfL Osnabrück reçoit Hanovre 96 au stade de la Bremer Brücke pour un duel entre clubs de Basse-Saxe en deuxième division allemande.

Osnabrück a récemment fait match nul 0-0 sur le terrain du Karlsruher SC. Auparavant, le club avait perdu contre Kaiserslautern (0-1) et le VfL Wolfsburg (0-2). Douzième avec son équipe, l’entraîneur Timo Schultz n’a que peu d’avance sur le bas du classement.

Hanovre 96 se déplace après un récent succès. L’équipe de l’entraîneur Sandro Wagner a battu Greuther Fürth 2-1 le 21 novembre. Auparavant, Hanovre avait fait match nul 2-2 contre Heidenheim et battu le Dynamo Dresde 2-1.

En Coupe d’Allemagne, Hanovre a été éliminé par Kaiserslautern après une défaite 0-2. En championnat, l’équipe occupe la neuvième place.

Le bilan des dernières confrontations est favorable à Hanovre, mais Osnabrück s’est imposé 1-0 lors de leur dernier duel à la Bremer Brücke. Voici toutes les informations sur l’heure du coup d’envoi, la chaîne et le streaming pour suivre la rencontre.

Les faits marquants de la semaine : qu’en est-il d’Osnabrück et de Hanovre 96 ?

Sur ses cinq derniers matches officiels, Osnabrück compte une victoire, un match nul et trois défaites. Le club a récemment fait match nul 0-0 sur le terrain du Karlsruher SC, après une victoire 3-0 contre Greuther Fürth. L’équipe a marqué six buts et en a encaissé six.

Hanovre 96 a enregistré deux victoires, un match nul et deux défaites. Hanovre a remporté son dernier match 2-1 contre Greuther Fürth, après un nul 2-2 contre Heidenheim. Son bilan est de huit buts marqués et sept encaissés, auxquels s’ajoute la défaite 0-2 contre Kaiserslautern en Coupe d’Allemagne.

Osnabrück - Hanovre 96 : compositions

Osnabrück - Hanovre 96 : forme

Osnabrück - Hanovre 96 : bilan des confrontations directes

Osnabrück - Hanovre 96 : classements