Osimhen défie : Barcelone est la meilleure équipe du monde, mais..

Partager Suivez GOAL sur Google

Le Nigérian reconnaît la force de l'adversaire

Publicité

Victor Osimhen, l'attaquant nigérian de Galatasaray, a tenu des propos remarqués avant la confrontation face à Barcelone, affirmant que le club catalan est actuellement le meilleur du monde, tout en insistant sur le fait que son équipe aborderait la rencontre avec de grandes ambitions et ne se contenterait pas de regarder son adversaire monopoliser le ballon.

Galatasaray s'apprête à affronter Barcelone, ce soir, au RAMS Park, dans un match dont Osimhen mesure la difficulté, mais qu'il considère comme une occasion de montrer les qualités de son équipe face à l'une des formations les plus redoutables de la scène mondiale.

Dans des déclarations rapportées par le journal catalan Sport, Osimhen a déclaré que Barcelone est « l'une des meilleures équipes de l'histoire, et la meilleure du monde actuellement », en référence à la force du club catalan et à la qualité de ses joueurs, avant le duel attendu entre les deux équipes.

Il a ajouté que jouer contre un adversaire doté de ce type de joueurs exige beaucoup d'enthousiasme et de sérieux, soulignant la nécessité d'aborder la rencontre avec un maximum de concentration et de ne pas offrir à Barcelone les espaces qui lui permettraient d'imposer son style.

Publicité Publicité

L'attaquant nigérian a expliqué que son équipe devait presser Barcelone dans des zones avancées du terrain, d'autant que la formation espagnole s'appuie sur la possession pendant de longues périodes, ce qui impose aux joueurs de Galatasaray un effort physique considérable tout au long de la rencontre.

Related Topics

Les propos d'Osimhen traduisent sa conscience du défi tactique qui attend son équipe, puisque limiter la possession de Barcelone et tenter de la pousser à la faute figureront parmi les principales clés de la rencontre.

Osimhen a assuré que les joueurs de Galatasaray étaient impatients de disputer ce match et prêts à tout donner, indiquant qu'ils quitteraient le terrain la tête haute quel que soit le résultat, du moment qu'ils auraient fourni le maximum de leurs possibilités.

Publicité

Il a également affiché son enthousiasme à l'idée d'affronter Barcelone au RAMS Park, s'attendant à une atmosphère exceptionnelle compte tenu de l'affluence attendue dans les tribunes.

À lire aussi :

Une suspension et un record : le match entre Galatasaray et Barcelone entre dans l'histoire de la Turquie



