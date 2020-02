Osasuna - Real Madrid (1-4), le Real se redresse à Pampelune

Avec un Gareth Bale titulaire, le Real Madrid s'est offert un jolis succès à Osasuna, quelques jours après son élimination en Copa del Rey.

Opposé à Osasuna en ce dimanche, le Real voulait garder son avance sur le Barça en tête de la sur un terrain historiquement difficile pour les merengue.

Le Real avait pourtant encaissé le premier but de la partie quand Unai Garcia marquait de la tête sur un corner botté par Ruben Garcia pour le 1-0. Le Real rétoquera à la demi-heure de jeu grâce à une frappe d'Isco sur un service de Mendy que Bale ne pouvait reprendre.

5 minutes plus tard, suite à un corner merengue cette fois, la remise de Casemiro profite à Sergio Ramos qui marque le deuxième but des siens et qui permet donc au Real de rentrer aux vestiaires avec un avantage.

Lucas Vazquez donnera plus d'ampleur au succès de son équipe en marquant le troisième but madrilène d'un tir croisé sur un bon travail et un décalage signé Benzema avant que Jovic n'en profite pour maquer le 4e but du leader madrilène et se redonner de la confiance. La recrue estivale madrilène étant en train de vivre une campagne assez difficile.

Le Real s'impose donc 4-1 et met la pression sur le Barça. Le club catalan défie le Betis ce dimanche soir.