Comment regarder Osasuna-Malaga avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

LaLiga - Journée 13 22 nov. 2026 - 12:30 Estadio El Sadar

Osasuna reçoit Malaga à l’Estadio El Sadar, à Pampelune, pour un match de Liga qui revêt une réelle importance dans la lutte pour le maintien des deux équipes.

L’équipe de Jagoba Arrasate occupe la 16e place du classement et cherchera à réagir après une période difficile, marquée par une seule victoire lors de ses quatre derniers matches de championnat. El Sadar a traditionnellement été une forteresse et Osasuna devra tirer parti de cet avantage à domicile face à une équipe de Malaga qui cherche encore ses marques depuis son retour dans l’élite.

Malaga arrive à Pampelune à la dernière place du classement, en 20e position. L’équipe de Juan Funes a perdu quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, et son bilan défensif est préoccupant : 11 buts encaissés sur cette période.

Alors que les deux clubs ont désespérément besoin de points, cette rencontre dans le bas du classement a tout d’un match à six points.

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