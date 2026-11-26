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Le FC Barcelone espère récupérer deux de ses joueurs clés avant d'affronter le Deportivo La Corogne dimanche prochain au stade du Riazor, pour le compte de la 14e journée de Liga. Les signaux sont positifs concernant le rétablissement de Rodri et d'Andreas Christensen, éloignés des terrains ces derniers temps par des blessures.

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Le staff technique du Barça, dirigé par Hansi Flick, a décidé d'accorder une journée de repos aux joueurs ce jeudi, après le long voyage de retour de la délégation depuis l'Azerbaïdjan, où le club affrontait Sabah en Ligue des champions. L'objectif : recharger les batteries avant de reprendre la préparation du prochain match.

Malgré l'absence d'entraînement, l'optimisme règne dans le vestiaire barcelonais quant à la possibilité de voir Rodri et Christensen disponibles face au Deportivo La Corogne. Les deux joueurs ont montré une nette amélioration de leur condition physique ces derniers jours et se rapprochent du feu vert pour faire leur retour, selon le journal « Mundo Deportivo ».

Le duo doit passer un dernier examen médical demain vendredi, en même temps que le retour du groupe à l'entraînement collectif, afin d'évaluer leur aptitude à disputer la rencontre et de s'assurer qu'ils peuvent jouer sans risque de rechute.

Tout indique que Rodri est désormais proche d'un retour, après s'être bien remis de sa légère blessure aux tendons du genou droit, qui l'avait récemment éloigné des terrains. Le joueur lui-même se montre optimiste quant à la possibilité de jouer contre le Deportivo au Riazor.

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Quant à Christensen, son état s'est amélioré après une gêne musculaire au mollet gauche qui l'avait privé des rencontres face à Villarreal et Sabah. Le staff espère le récupérer rapidement, d'autant que son retour offrirait à Flick des options supplémentaires en défense dans les semaines à venir.

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En revanche, la situation d'Alejandro Balde reste à surveiller. Le latéral a terminé le match contre Sabah en ressentant des douleurs à la cheville, ce qui suscite une certaine inquiétude quant à sa capacité à jouer face au Deportivo. Son état devrait se préciser lors des prochaines séances d'entraînement.

Les chances de Lamine Yamal de participer au match contre le Deportivo semblent bonnes. Absent du déplacement en Azerbaïdjan, il n'a pas pris part à la rencontre face à Sabah, mais il sera disponible pour le prochain match, ce qui représente un renfort important pour Flick sur le plan offensif.

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Le Barça cherche dans le même temps à préserver sa forme technique et physique face à l'enchaînement des matchs et à la multiplication des compétitions. Flick a besoin du plus grand nombre de joueurs possible pour éviter une baisse de niveau de son équipe, d'autant que cette période de la saison est cruciale dans la course au titre en Liga et sur la scène européenne.

Par ailleurs, l'absence de Fermín López face au Deportivo est confirmée en raison d'une suspension, tandis que Xavi Espart et Roony Bardghji ne seront pas non plus disponibles. Toujours blessés, ils n'ont pas encore atteint le stade qui leur permettrait de reprendre l'entraînement collectif.

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La liste définitive du Barça devrait se dessiner à l'issue de la séance de vendredi, qui déterminera la situation de Rodri, Christensen et Balde, avant le départ de l'équipe pour affronter le Deportivo au Riazor. Un nouveau test pour les choix de Flick et sa capacité à gérer les absences.