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Le débat autour du rôle de Vinicius Junior au Real Madrid a atteint son paroxysme, plus que jamais. Le Brésilien reste l'un des joueurs les plus talentueux de l'effectif, mais son intégration au sein du groupe et sa contribution au jeu collectif font l'objet d'un examen de plus en plus minutieux.

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Il n'est plus seulement question de ce que Vinicius peut apporter ballon au pied, mais aussi de ce qu'il apporte lorsque le Real Madrid perd la possession.

Dans ce contexte, Álvaro Benito, star du Real Madrid, a donné son avis et livré une analyse tranchante en comparant les performances de l'équipe merengue avec et sans l'ailier brésilien.

Le journal Sport a publié les propos de Benito : « On peut émettre toutes sortes d'hypothèses, mais la vérité, c'est que l'équipe a été bien meilleure sans Vinicius qu'avec lui. »

Il a poursuivi : « Le Real Madrid a livré ses meilleurs matchs, affiché la plus grande régularité et la plus grande solidité défensive, et tout cela en l'absence de Vinicius. C'est une réalité. »

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Pour autant, l'ancien joueur du Real Madrid ne pense pas que cette situation doive conduire à se séparer définitivement de l'attaquant brésilien : « Penser que le Real Madrid serait une meilleure équipe sans Vinicius, c'est très osé. »

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Selon Benito, le Brésilien a encore la possibilité de retrouver son rôle de leader au sein de l'équipe, mais il doit franchir un cap dans un domaine précis.

Il a souligné : « Vinicius Junior doit faire du chemin dans cette direction et s'astreindre, entre autres, à ses tâches défensives. »

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Álvaro Benito a également évoqué la manière dont l'entraîneur José Mourinho pourrait gérer le cas Vinicius au fil de la saison.

Selon lui, Mourinho aura une marge de manœuvre pour maintenir Vinicius Junior dans l'équipe lors de nombreux matchs de Liga, mais les exigences de la compétition seront différentes au moment des rendez-vous les plus difficiles.

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Il a expliqué : « Il y aura beaucoup de matchs de Liga où Mourinho fera preuve de souplesse et alignera Diomande à droite et Vinicius à gauche. Et dans 90 % de ces matchs, cela suffira pour gagner. »

Mais la situation sera différente lors des grandes affiches, comme il l'a prévenu : « Dans les grands matchs, face à Barcelone ou en Ligue des champions, Mourinho fera passer l'intérêt de l'équipe avant tout, et c'est normal. Et si Vinicius ne fait pas ce chemin dont nous parlons, il restera en dehors du onze de départ. »