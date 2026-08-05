Besiktas Istanbul s’efforce actuellement de recruter Dusan Vlahovic, actuellement sans contrat, qui évoluait dernièrement à la Juventus Turin. C’est ce qu’a confirmé Serdar Adali, le président du club de Süper Lig. « Nous y travaillons », a-t-il déclaré aux journalistes lorsqu’il a été interrogé sur un possible intérêt pour l’attaquant serbe. Besiktas avait auparavant également été associé à Mohamed Salah, lui aussi sans club après avoir été sous contrat avec le FC Liverpool, mais le transfert ne s’est finalement pas concrétisé en raison des exigences élevées du joueur et de ses conseillers.

À la place, tout indique un accord entre Salah et le rival de championnat Trabzonspor, si bien que Besiktas se sent sous pression pour répondre, dans cette course aux armements entre les grands clubs turcs, avec un nom spectaculaire. Vlahovic était la saison passée le joueur le mieux payé de Serie A italienne, mais son contrat à Turin a expiré. Selon des informations de presse, les Bianconeri avaient présenté au joueur de 26 ans une offre avec une rémunération nettement revue à la baisse, mais Vlahovic n’y a jusqu’à présent pas donné suite.

Comme la Juve a entre-temps recruté définitivement Randal Kolo Muani pour son attaque, les Turinois n’ont actuellement plus besoin de l’accord de Vlahovic. Besiktas, en revanche, souhaite considérablement renforcer son effectif cet été afin de pouvoir à nouveau se mêler à la course au titre en Süper Lig. Jusqu’à présent, Alexander Nübel (Bayern Munich), Leandro Trossard (Arsenal) et Salih Özcan (Borussia Dortmund), entre autres, ont rejoint les Aigles noirs. Un recrutement de Vlahovic constituerait un signal encore plus fort envoyé à la concurrence : Besiktas, après sa quatrième place de la saison passée, compte désormais de nouveau dans la course au titre.

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Vlahovic est issu du centre de formation du Partizan Belgrade et a rejoint la Fiorentina à 18 ans pour 3,2 millions d’euros. Il y a convaincu, au point que la Juventus a déboursé environ 85 millions d’euros pour lui trois ans et demi plus tard. À l’expiration de son contrat, les Turinois doivent désormais le laisser partir libre - l’une des pires affaires de l’histoire du club.