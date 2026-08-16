Barcelone a scellé l'avenir de son jeune milieu de terrain Toni Marquez, après être parvenu à un accord avec le Sporting Braga portugais concernant le transfert du joueur de 19 ans, une opération qui s'inscrit dans les démarches du club catalan visant à réorganiser son effectif avant le début de la nouvelle saison.

Le journal « The Athletic » a rapporté que Barcelone s'est entendu avec le Sporting Braga sur le transfert de Marquez contre 10 millions d'euros, assortis de bonus supplémentaires, mettant ainsi un terme à l'aventure du joueur avec le club catalan après une période marquée par sa montée en équipe première, avant que son temps de jeu ne diminue.

Marquez avait entamé la saison dernière au sein de l'effectif de l'équipe réserve, avant d'avoir l'occasion d'apparaître avec l'équipe première sous la conduite de Hansi Flick, mais il n'a pas réussi à s'imposer dans les plans de l'entraîneur allemand, en particulier durant la période de préparation actuelle.

Lors des préparatifs de la nouvelle saison, le milieu de terrain catalan n'a disputé que 28 minutes lors de la rencontre de Barcelone face à l'Udinese dans le cadre du tournoi triangulaire d'Udine, un match perdu par l'équipe sur le score d'un but à zéro, faisant de son avenir un sujet de discussion à l'approche du début des compétitions officielles.

Marquez avait effectué ses grands débuts avec l'équipe première de Barcelone en février de l'année dernière, lorsqu'il avait disputé 6 minutes face au Real Majorque au Camp Nou, dans un match qui s'était soldé par une victoire du club catalan sur le score de trois buts à zéro.

Le joueur avait également obtenu un autre temps de jeu en fin de saison, lorsqu'il était entré en jeu pendant 3 minutes face à Alavés lors de la trente-sixième journée du championnat d'Espagne, un match perdu par Barcelone sur le score d'un but à zéro, alors que l'équipe avait déjà décroché le titre de la compétition.

Le transfert de Marquez au Sporting Braga intervient dans un contexte de présence espagnole familière au sein du club portugais, dirigé par l'entraîneur espagnol Carlos Vicens et qui compte dans ses rangs 5 joueurs espagnols : Victor Gomez, Sergio Barcia, Gabri et Fran Navarro, aux côtés de Pau Victor, l'ancien attaquant de Barcelone.