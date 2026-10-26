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Hamburger SV v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin
Traduit par

« On ne lui a peut-être pas rendu service avec ça » : Lothar Matthäus émet un soupçon explosif au sujet de Deniz Undav, capitaine du VfB

Bundesliga
D. Undav
VfB Stuttgart

Cette saison, Deniz Undav peine encore à trouver son rythme au VfB Stuttgart. Lothar Matthäus a une théorie sur ce qui pourrait l’expliquer.

Dans l’émission Sky90, le joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe d’Allemagne a expliqué dimanche soir que l’attaquant du VfB était peut-être quelque peu inhibé par sa nouvelle responsabilité de capitaine à Stuttgart.

« C’est en tout cas l’impression qu’il donne, car il n’a plus cette insouciance. Il a perdu le sourire. Il réfléchit peut-être trop », a déclaré Matthäus. S’il a plaidé pour qu’on ne retire pas immédiatement le brassard à Undav, il a ajouté : « Mais peut-être qu’on ne lui a pas rendu service en le lui confiant, parce qu’il est trop préoccupé par lui-même. »

Undav, qui avait repris le brassard de capitaine du milieu de terrain Atakan Karazor au début de la saison en cours, traverse actuellement une légère baisse de forme. En onze matches officiels toutes compétitions confondues en 2026/27, le joueur de 30 ans n’a inscrit qu’un seul but. En Bundesliga, il n’a toujours pas marqué en sept apparitions.

C’est aussi pour cette raison que Stuttgart n’occupe que la 15e place du classement. Les Souabes n’ont récolté que six points en sept matches ; ils se sont inclinés dernièrement 3-2 face à la lanterne rouge, le Borussia Mönchengladbach, qui n’avait jusque-là pas encore pris le moindre point.

SK Slovan Bratislava v VfB Stuttgart - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images
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Quelle suite pour Deniz Undav et le VfB Stuttgart ?

La défaite contre Gladbach a été « un nouveau coup dur » pour Undav et le VfB, selon Matthäus. « Il s’est aussi passé beaucoup de choses dans sa tête au cours des deux dernières années. D’où vient-il ? Qu’a-t-il accompli ? Toute l’Allemagne parle de lui : le sauveur qui marque les buts pour l’Allemagne afin de lui offrir le titre de championne du monde. Et puis, soudain, il devient capitaine. Cela faisait aussi beaucoup pour lui à assimiler. »

En tant que capitaine, Undav a désormais « une responsabilité particulière envers l’équipe. Pas autant qu’un entraîneur, certes, mais en tant que capitaine, tu as tout de même des choses qui peuvent te détourner de ce que tu as bien fait pendant des années », a expliqué Matthäus.

Stuttgart et Undav affronteront le SC Paderborn mercredi en Coupe d’Allemagne. Le samedi suivant, l’équipe de Sebastian Hoeneß se déplacera sur le terrain du Bayer 04 Leverkusen en Bundesliga.

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