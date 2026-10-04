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Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
GOAL
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Omar Al Soma lâche une bombe : le Portugal est meilleur sans Ronaldo !

O. Al Somah
C. Ronaldo
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Portugal vs Norvège
Portugal
Norvège
UEFA Nations League A
Syrie
Portugal
Arabie saoudite
Norvège

Qu'a déclaré la star historique de la Syrie ?

Le Syrien Omar Al Soma, ancien attaquant d'Al-Ahli, a provoqué une véritable surprise après avoir évoqué sans détour la situation de Cristiano Ronaldo avec la sélection du Portugal, affirmant que l'équipe est capable de se montrer sous un meilleur jour en l'absence de son capitaine, et ce en pleine crise qu'a connue récemment le rassemblement de la sélection entre Ronaldo et l'entraîneur Jorge Jesus.

Les déclarations d'Al Soma interviennent après des jours brûlants vécus par la sélection portugaise, après que Jesus a décidé de ne pas aligner Ronaldo lors de la confrontation face à la Norvège, avant que les événements ne s'enveniment à la suite de l'annonce de l'entraîneur selon laquelle le capitaine de la sélection ne débuterait pas le match suivant, ce qui a conduit la star d'Al-Nassr à quitter le rassemblement du Portugal dans une grande polémique, dans un épisode qui a jeté une ombre sur la relation entre les deux parties.

Al Soma a déclaré dans des propos tenus sur le réseau « beIN Sports » : « Il n'y a pas de débat sur les qualités de Cristiano Ronaldo, mais il n'est plus ce qu'il était auparavant. Il n'est pas capable sur les plans technique et physique, et le Portugal est actuellement meilleur sans lui », une évaluation sans détour de l'attaquant syrien sur la capacité de Ronaldo à poursuivre avec le même impact qu'il offrait avec la sélection de son pays.

Al Soma ne s'est pas arrêté là, il a dévoilé son point de vue sur la façon dont les joueurs du Portugal se comportent avec Ronaldo sur le terrain, déclarant : « Même les joueurs ne veulent pas jouer dans sa direction. Je vois que certains joueurs changent de position et l'endroit où ils transmettent le ballon à l'opposé de la direction de Ronaldo », ses propos devenant ainsi une critique directe du rôle que joue le capitaine du Portugal au sein du collectif de l'équipe.

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Les déclarations d'Al Soma ont coïncidé avec une vaste polémique autour de l'avenir de Ronaldo avec la sélection du Portugal, après que les choses entre lui et Jesus ont atteint un stade avancé durant la trêve internationale, et se sont achevées par le départ du joueur du rassemblement, avant son retour dans la capitale saoudienne, Riyad, pour se préparer à rejoindre les entraînements d'Al-Nassr et poursuivre son parcours avec l'équipe au cours de la période à venir.

Ronaldo possède un parcours exceptionnel avec la sélection du Portugal, mais les déclarations d'Al Soma ont rouvert le débat sur sa capacité à continuer d'apporter la même plus-value compte tenu de son âge avancé et du changement de ses rôles sur le terrain, en particulier après la récente crise avec Jesus, qui a fait de l'avenir du capitaine du Portugal avec la sélection de son pays un sujet de grand intérêt pour la période à venir.




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