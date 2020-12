OM - Villas-Boas : "On a retrouvé de la confiance"

L'entraîneur marseillais s'est félicité de la bonne passe traversée par son équipe, montée sur le podium après son succès à Nîmes (0-2).

Cinquième succès consécutif en et voici Marseille de retour sur le podium du championnat, malgré deux matchs en retard contre Nice et Lens. Vendredi, en ouverture de la 13e journée, les Olympiens se sont imposés sur la pelouse de Nîmes, grâce à ses deux buteurs, Dario Benedetto et Valère Germain.

"On a retrouvé de la confiance et de la maîtrise avec notre système de jeu en losange, avec de la possession. On a signé un cinquième succès de rang", s'est félicité André Villas-Boas après la rencontre aux Costières.

"Ce groupe commence à démontrer de la force de caractère. On aurait dû inscrire ce but plus tôt, mais on a connu une entame de match un peu nerveuse. Le premier but de Benedetto nous a donné de la confiance, j'espère que cela va le soulager et lui ôter de la pression. Il est peut-être de retour. Après, l'expulsion du Nîmois Andrés Cubas (77e) nous a facilité la fin de rencontre."

Arpinon : "Il y a beaucoup de faits de jeu actuellement contre nous"

Lui aussi expulsé, le Portugais a reconnu ne pas avoir eu la bonne attitude et mériter sa sanction. "Quant à mon expulsion, elle est logique, j'étais un peu nerveux, j'ai dit un peu de bêtises, cette expulsion était méritée.

"C'est toujours difficile de prendre des points à l'extérieur, mais on y montre de la consistance. On va regarder maintenant ce que l'on peut faire face à et Rennes. Les matches à venir sont plus compliqués."

Un arbitrage qui n'a en revanche guère plu à son homologue nîmois, Jérôme Arpinon. "Les grandes équipes comme Marseille marquent des buts au bon moment. Face à nous, il y avait du talent", a-t-il tout d'abord reconnu.

Avant de poursuivre : "L'expulsion d'André Cubas me gêne. C'est dommage il y a beaucoup de faits de jeu actuellement contre nous. Marseille était un match bonus, mais attention, avec les matches qui arrivent, j'attends autre chose."

Après la fin de leur campagne de sur la pelouse de mercredi, où ils essaieront d'être reversés en , les Marseillais affronteront encore Monaco, Rennes, Reims et Angers d'ici la trêve.