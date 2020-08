OM - Mourad Boudjellal revient à la charge et évoque la C1

Après plusieurs semaines de tractations et de polémiques liées à l'éventuel rachat du club, Mourad Boudjellal est revenu à la charge, ce mardi matin.

Projet de rachat de l’OM, saison 1, épisode 51. On pensait que l’affaire avait pris du plomb dans l’aile après la volonté publique de Mourad Boudjellal de se retirer du projet suite aux différents communiqués du clan Ajroudi et l'assignation en justice des deux hommes par Marseille. Finalement, il n'en est rien. Tout est possible dans la cité phocéenne, et Mourad Boudjellal n'est pas vraiment du genre à baisser les bras si facilement... La preuve, ce dernier est revenu à la charge ce mardi matin.

Remporter une nouvelle Coupe d'Europe avec l'OM

Dans des propos accordés à la Provence, il a de nouveau fait part de sa détermination à convaincre le propriétaire actuel du club à céder. "Il faut réussir à attraper le cœur de McCourt. Il faut changer l'image qu'il peut avoir de nous. Le projet n'est pas mort. Je suis dans l'histoire de l'OM, pas dans une autre", a ainsi confié celui qui est envoyé par Mohamed Ajroudi ces dernières semaines. Mieux, Mourad Boudjellal voit grand. Et la récente défaite du PSG en finale de la C1 lui a donné des idées.



"Je suis même intimement convaincu qu'on peut gagner une deuxième Coupe d'Europe avec l'OM. Notre priorité est simple : raconter une histoire avec l'OM qui fait que les gens sortiront dans la rue autrement que pour fêter les défaites du PSG", a-t-il déclaré, un brin provocateur. Pour rappel, le s'étant incliné en finale de la C1 face au (1-0), lundi soir, à Lisbonne, Marseille demeure le seul club français a avoir remporté la plus prestigieuse des compétitions.