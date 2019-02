OM, Morgan Sanson rêve de l'équipe de France

Le milieu de terrain de l'OM rêve de jouer en Bleu un jour. Il est revenu sur la colère des supporters phocéens ces dernières semaines.

Arrivé à l'hiver 2017 à l'Olympique de Marseille en provenance de Montpellier, Morgan Sanson s'est vite imposé dans l'entrejeu de l'OM. Le milieu de terrain de 24 ans enchaîne les matches et s'il est moins étincelant cette saison, à l'image de son équipe, il avait réalisé une saison très convaincante l'an dernier. Alors forcément, le numéro 8 de l'Olympique de Marseille peut se mettre à rêver d'un avenir sur la scène internationale

Dans une interview accordée à Le Parisien, Morgan Sanson a affiché ses ambitions. Le meneur de jeu des Phocéens rêve d'un avenir en équipe de France : "L’équipe de France, un objectif ? La sélection figure toujours dans un coin de ma tête. Ça me permet de rester en éveil. Je sais que je dois batailler tous les jours pour avoir du temps de jeu et garder ma place ici. Si je suis performant en club, mon heure viendra".

"Je n'imaginais pas qu'on allait perdre autant de matches"

Morgan Sanson ne regrette pas d'avoir rejoint l'OM : "Pas une seule seconde. Porter ce maillot, c’est beaucoup de fierté pour mes proches et moi. Je m’étais fixé de rejoindre ce club pour relever un vrai challenge, me sortir de ma zone de confort et voir ce que j’avais dans le ventre. J’avais besoin de me confronter à cette pression et à cette passion. Ces derniers temps, ça s’est révélé un peu plus compliqué, mais les épreuves jalonnent une carrière. J’en sortirai plus fort".

Le milieu de terrain français est revenu sur la mauvaise passe du club et la colère des supporters : "Je n’avais pas forcément imaginé perdre autant de matches. Mais quand on signe à Marseille, on sait à quoi s’attendre. Ce n’est pas toujours tout beau et tout rose. Ici, le football est une véritable religion. Il faut se battre pour cet écusson, presque comme tu te bats pour ta famille. Le club représente tant de choses pour les gens. C’est leur vie, leur ADN. Quand ils se coupent, du sang bleu et blanc coule dans leurs veines".

"Est-ce que j’ai compris la colère des supporters de l’OM ? Cette hostilité n’est pas simple à appréhender. Mais elle est légitime. Je me mets à leur place. Nous aussi on partageait la colère des supporteurs. À l’OM, je le répète, rien n’est jamais neutre. Tout prend des proportions importantes dans un sens comme dans l’autre. Mais ça participe aussi à la spécificité et à la beauté de ce club. Mieux de jouer à huis clos dans ce contexte ? Ah non ! C’est réellement une souffrance de jouer dans un stade vide. On a l’impression de disputer un match amical. Aucun pro ne peut se réjouir de cette situation. D’ici à la fin de ma carrière, j’espère ne plus avoir à revivre ça", a conclu Morgan Sanson.